"Это конец света!": Коронавирус пошатнул мировой рынок морских грузоперевозок

Мировая судоходная промышленность пострадала из-за спада в Китае, вызванного смертельным коронавирусом, а транзитные тарифы упали до рекордных минимумов, поскольку суда вынуждены покинуть порты.
Экономические последствия, связанные с закрытием заводов и ограничениями на поездки, введенными в Китае для контроля над распространением вируса, затронули все сегменты судоходства — от нефтяных танкеров до контейнерных линий. Индекс Capesize, который отслеживает расходы крупнейших перевозчиков на транспортировку сухих сыпучих грузов, таких как железная руда, уголь и зерно, на прошлой неделе оказался в отрицательной зоне впервые с момента его создания в 1999 году, а это говорит о том, что на некоторых маршрутах судоходные компании работают в убыток.
Брокеры и аналитики считают, что падение спроса на транспортировку товаров в Китай и из Китая — крупнейшего в мире потребителя многих товаров — негативно скажется на судоходной отрасли и торговле сырьевыми товарами в ближайшие месяцы.
«Это просто конец света, — заявил Эрик Хаавальдсен, руководитель аналитического отдела в инвестиционном банке Pareto Securities. - Китай имеет огромное значение для всего, что связано с судоходством».
Верфи опустели после временного закрытия предприятий, лишая владельцев и судостроителей денег из-за простоя судов, ожидающих обслуживания. Одна из крупнейших китайских верфей в Цзинцзяне рядом с Шанхаем получила две заявки на возобновление работы, которые местное правительство отклонило.
«Мы не можем позволить себе слишком долго находиться в отпуске», — заявил представитель оператора в начале этой недели.
Чиновник из порта Ухань на реке Янцзы отметил, что власти сосредоточились на лекарствах и предметах первой необходимости: «У нас нет возможностей для работы с другими товарами».
Согласно исследованию, проведенному на прошлой неделе Шанхайским международным институтом судоходства, аналитическим центром при поддержке Пекина, загрузка мощностей в крупных китайских портах на 20-50% ниже, чем обычно, при этом более трети портов заявили, что складские помещения заполнены больше чем на 90%.
Скорее всего, последствия для судоходной отрасли будут долгосрочными. Представитель China Merchants Port, крупнейшего портового оператора Гонконга, заявил, что эпидемия может сократить годовой доход на 10-25%, если удастся взять ее под контроль к концу марта, и даже больше, если она продлится дольше.
Экипажи застряли на борту судов на китайских верфях или в портах, таких как Сингапур, которые установили строгие карантинные правила для судов, прибывающих из Китая. Гай Платтен, генеральный секретарь Международной палаты судоходства, отметил, что некоторые суда, стоящие на якоре, испытывают нехватку продовольствия.
По словам брокеров, китайские экипажи, а китайцы — это одна из самых распространенных национальностей среди моряков, вынуждены проводить дополнительное время в море, которое обычно не превышает шести месяцев, учитывая, что карантинные ограничения затрудняют смену китайских моряков.