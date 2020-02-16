"Это конец света!": Коронавирус пошатнул мировой рынок морских грузоперевозок

Экономические последствия, связанные с закрытием заводов и ограничениями на поездки, введенными в Китае для контроля над распространением вируса, затронули все сегменты судоходства — от нефтяных танкеров до контейнерных линий. Индекс Capesize, который отслеживает расходы крупнейших перевозчиков на транспортировку сухих сыпучих грузов, таких как железная руда, уголь и зерно, на прошлой неделе оказался в отрицательной зоне впервые с момента его создания в 1999 году, а это говорит о том, что на некоторых маршрутах судоходные компании работают в убыток.

Брокеры и аналитики считают, что падение спроса на транспортировку товаров в Китай и из Китая — крупнейшего в мире потребителя многих товаров — негативно скажется на судоходной отрасли и торговле сырьевыми товарами в ближайшие месяцы.

«Это просто конец света, — заявил Эрик Хаавальдсен, руководитель аналитического отдела в инвестиционном банке Pareto Securities. - Китай имеет огромное значение для всего, что связано с судоходством».

Верфи опустели после временного закрытия предприятий, лишая владельцев и судостроителей денег из-за простоя судов, ожидающих обслуживания. Одна из крупнейших китайских верфей в Цзинцзяне рядом с Шанхаем получила две заявки на возобновление работы, которые местное правительство отклонило.

«Мы не можем позволить себе слишком долго находиться в отпуске», — заявил представитель оператора в начале этой недели.

Чиновник из порта Ухань на реке Янцзы отметил, что власти сосредоточились на лекарствах и предметах первой необходимости: «У нас нет возможностей для работы с другими товарами».

Согласно исследованию, проведенному на прошлой неделе Шанхайским международным институтом судоходства, аналитическим центром при поддержке Пекина, загрузка мощностей в крупных китайских портах на 20-50% ниже, чем обычно, при этом более трети портов заявили, что складские помещения заполнены больше чем на 90%.

Скорее всего, последствия для судоходной отрасли будут долгосрочными. Представитель China Merchants Port, крупнейшего портового оператора Гонконга, заявил, что эпидемия может сократить годовой доход на 10-25%, если удастся взять ее под контроль к концу марта, и даже больше, если она продлится дольше.

Экипажи застряли на борту судов на китайских верфях или в портах, таких как Сингапур, которые установили строгие карантинные правила для судов, прибывающих из Китая. Гай Платтен, генеральный секретарь Международной палаты судоходства, отметил, что некоторые суда, стоящие на якоре, испытывают нехватку продовольствия.