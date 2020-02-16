В России в руках у школьника взорвался телефон

В пятницу, 14 февраля, подростка госпитализировали с термическим ожогом кистей. Как установлено, мальчик собирался утром в школу и положил телефон в карман брюк. Через некоторое время он почувствовал, что карман сильно нагревается и стал доставать телефон. В этот момент телефон взорвался и загорелся.

Известно, что смартфон был китайского производства. Название торговой марки в полиции пока не называют.