В России в руках у школьника взорвался телефон

Полицейские Волгограда начали проверку после того, как мобильный телефон взорвался в руках 11-летнего мальчика, сообщает "Интерфакс".
В пятницу, 14 февраля, подростка госпитализировали с термическим ожогом кистей. Как установлено, мальчик собирался утром в школу и положил телефон в карман брюк. Через некоторое время он почувствовал, что карман сильно нагревается и стал доставать телефон. В этот момент телефон взорвался и загорелся.
Известно, что смартфон был китайского производства. Название торговой марки в полиции пока не называют.
Отмечается, что аналогичный случай в области произошел в январе. Тогда в Дзержинском районе Волгограда в кармане куртки местного жителя взорвался телефон и загорелись вещи. Хозяин вовремя заметил и потушил огонь самостоятельно. Он не пострадал, поскольку куртка висела на вешалке.