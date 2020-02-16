Сам виноват: ошибки в стрельбе лишили Йоханесса Бё титула чемпиона мира

Александр Логинов ни разу по ходу гонки не выпадал из лидирующей тройки - ни после отсечек, ни после рубежей стрелковых, ни, что самое приятное, после финиша. Стрельба - вот, что принесло Логинову звание бронзового призера чемпионата мира: по протоколу скорости Логинов находился во второй тридцатке сегодняшнего драматичного пасьюта.

К первому огневому рубежу Логинова нагнал стартовавший на шесть секунд позже Квентин Фийон Майе, но это настолько утомило бедного француза, что он, дав четыре промаха на лежке, вылетел из призовой тройки и более там не появлялся. Логинов получил после первой стрельбы комфортные 12,4 секунды от Мартена Фуркада и спокойно катил ко второму огневому рубежу с которого также ушел лидером в 10-15 секундах от французкого дуета Мартен Фуркад - Эмильен Жакелен, и в полуминуте от допустившего два промаха на двух огневых рубежах Бё-младшего.

Чем дело было блже к стрельбе стоя, тем ниже в протоколе показанных скоростей на круге проваливался Логинов. Если перед не самым быстрым Жакеленом 15 секунд было еще можно держать, то под натиском Фуркада разрыв на третьем круге уменьшился вдвое. Но тут Фуркад допустил ошибку товарища по сборной и в первой стрельбе стоя послал один выстрел мимо - Логинов и Жакелен были точны и с отрывом в 12 секунд поехали на предпоследний круг, предоставив Фуркаду уже гнаться за Бё-младшим.

К десятому километру Бё-младший съел Жакелена, отыграв на круге у Логинова с французом 15 секунд и на четвертой стрельбе сумел обойти и россиянина - Логинов допустил роковой промах и отстал от француза с норвежцев на девять секунд, которые более быстрый гонщик типа братьев Бё или Фуркада в лучшие годы смог бы наверстать, но...

Логинов остался на третьем месте - Фуркад совершивший еще один промах понял, что даже у показавшего 43-й результат скорости на пятом круге Логинова ему 25-30 секунд не отыграть и отдал бронзу россиянину, а вот за золото развернулась потрясающая борьба: Йоханнес Бё и Жакелен ушли с последней стойки вместе (+0,1 секунды не в счет), шли вместе весь пятый круг - Бё-младший выиграл скоростной протокол гонки, но Жакелен терпел, смог выдержать все натиски Бё и финишировал первым. В том, что медаль ушла к французу лучший биатлонист послдених лет может винить только себя - два промаха отняли у норвежца 35-40 секунд и это показатель его, Йоханнеса, безалаберного отношения к стрельбе - "не попаду, так ногами догоню".