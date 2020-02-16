МВФ: коронавирус может нанести ущерб мировой экономике

«Возможно, будет замедление, которое, как мы надеемся, будет в диапазоне 0,1–0,2 процента», - сказала исполнительный директор МВФ Кристалина Георгиева на Всемирном женском форуме в Дубае.

По его словам, полное влияние эпидемии, которая к настоящему времени унесла жизни более 1600 человек , зависит от того, насколько быстро она будет взята под контроль.

«Я советую не делать преждевременных выводов, в настоящее время все еще много неопределенности. Сейчас мы имеем дело со сценариями, а не с прогнозами. Спросите меня снова через десять дней», - сказала Георгиева.

"Очень важно внимательно следить за тем, как будут развиваться события в течение следующих нескольких недель, когда китайские фабрики откроются снова, как этот вирус будет распространяться внутри Китая и за его пределами", - отметила директор-распорядитель Фонда.

В январе МВФ понизил прогноз роста мировой экономики в этом году на 0,1 процента до 3,3 процента. В прошлом году мировая экономика выросла на 2,9 процента, что является самым слабым показателем десятилетия.

Георгиева сказала, что хотя пока еще слишком рано оценивать масштабы эпидемии в полном объеме, она уже затронула такие сектора, как туризм и транспорт.