Вс, 16.02.2020
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Дорожные рабочие получили прибавку к зарплате

AS Eesti Teed

ФОТО: Meelis Meilbaum

Транспортный профсоюз на прошлой неделе заключил с акционерный обществом Eesti Teed коллективный договор, согласно которому работодатель увеличит фонд заработной платы работников на 4%, сообщает Postimees.

По словам председателя правления Транспортного профсоюза Юллара Калласа, основное желание работников - добиться повышения основной зарплаты, но работодатель предполагал увеличение оплаты труда только за счет системы бонусов.

«В качестве компромисса мы заключили соглашение, по которому повышается полная оплата труда работника, а с апреля по октябрь добавляется премия за работу на дополнительном объекте», - сказал Каллас, добавив, что минимальная заработная плата также была согласована.

Кроме того, коллективным соглашением также предусмотрены другие льготы и компенсации для работников, такие как выплата пособий по болезни работодателем в течение второго и третьего больничных дней и частичная компенсация спортивной деятельности работников.

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