Дорожные рабочие получили прибавку к зарплате

По словам председателя правления Транспортного профсоюза Юллара Калласа, основное желание работников - добиться повышения основной зарплаты, но работодатель предполагал увеличение оплаты труда только за счет системы бонусов.

«В качестве компромисса мы заключили соглашение, по которому повышается полная оплата труда работника, а с апреля по октябрь добавляется премия за работу на дополнительном объекте», - сказал Каллас, добавив, что минимальная заработная плата также была согласована.