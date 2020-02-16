Дорожные рабочие получили прибавку к зарплате

Транспортный профсоюз на прошлой неделе заключил с акционерный обществом Eesti Teed коллективный договор, согласно которому работодатель увеличит фонд заработной платы работников на 4%, сообщает Postimees.
По словам председателя правления Транспортного профсоюза Юллара Калласа, основное желание работников - добиться повышения основной зарплаты, но работодатель предполагал увеличение оплаты труда только за счет системы бонусов.
«В качестве компромисса мы заключили соглашение, по которому повышается полная оплата труда работника, а с апреля по октябрь добавляется премия за работу на дополнительном объекте», - сказал Каллас, добавив, что минимальная заработная плата также была согласована.
Кроме того, коллективным соглашением также предусмотрены другие льготы и компенсации для работников, такие как выплата пособий по болезни работодателем в течение второго и третьего больничных дней и частичная компенсация спортивной деятельности работников.