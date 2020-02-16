Вс, 16.02.2020
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В России появился новый долларовый миллиардер

Kadrioru lossi pargis esitleti majandusajakirja Forbes esimest eestikeelset numbrit suurejooneliselt 2012. aasta juunis.

ФОТО: Peeter Langovits.

Основанный выходцем из России Николаем Сторонским финтех-стартап Revolut закончил очередной раунд по привлечению инвестиций, после чего оценка его компании возросла до $6 млрд, сообщает Gazeta.ru со ссылкой на The Telegraph.

Как уточнил журнал Forbes, ссылаясь на свои источники, российский бизнесмен имеет в Revolut долю в 30%.

Издание отмечает, что это позволяет оценить состояние Сторонского в примерно $1,65 млрд.

Ранее Forbes сообщал, что в опубликованном в апреле 2019 года рейтинге 200 богатейших бизнесменов России он владел состоянием в размере $500 млн.

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