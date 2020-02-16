Фото и видео ⟩ В Великобритании бушует новый шторм: трое погибших, сотни эвакуированы

Великобританию накрыл шторм "Деннис", есть первые жертвы. Из-за мощных дождей и сильного ветра в Великобритании наблюдаются наводнения, затоплены дороги и железнодорожные пути.
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Британские острова снова пострадали от шторма. Ветер скоростью 40 м/с и сильные дожди принесли опасные для жизни оползни и наводнения, которые угрожают целым городам.
По данным британской службы погоды, количество осадков за последние два дня составило менее 16 см. Сильнее всего шторм обрушился на Уэльс, где река Тафф полностью затопила город Понтипридд. 600 человек были эвакуированы.
The Sun сообщает, что в Великобритании действует 594 предупреждения о наводнениях.
Три человека погибли. Один человек был найден у побережья Кента, другого волны смыли с нефтяной вышки в Северном море. В воскресенье утром в полицию Уэльса поступило сообщение о том, что потоки воджы унесли мужчину. Его тело позднее достали из воды.
Ветер и наводнения влияют на все движение. Многие районы отрезаны от остального мира. 170 рейсов были задержаны к утру воскресенья, это затронуло 25 000 пассажиров.
Another reason to avoid driving during #StormDennis. It isn’t just the rain and standing water, high winds cause debris and the potential for fallen trees. pic.twitter.com/wyYW72LC4Z— Insp Si Jenkinson (@RPTInsp) February 15, 2020
Landslide in Rhondda valley.— BBC Wales News (@BBCWalesNews) February 16, 2020
Absolutely shocking footage in the wake of #StormDennis
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Today at Haslams Lane #Derby @DerbyRugbyClub. Please, never try to drive through #floodwater. 30cms off last flowing water is enough to move your car.— Paul Reeves (@PaulReevesEA) February 16, 2020
Doing so, you risk your life and @DerbyshireFRS who need to come and rescue you. pic.twitter.com/chc6Mc7jkh