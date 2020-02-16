В США объяснили опасность использования технологий Huawei

Это очень опасно. Это выбор автократии, а не демократии в информационном потоке", - сказала она на пресс-конференции в Мюнхене.

По ее словам, сейчас использование технологий Huawei дешевле, чем поиск альтернативы, но странам Запада всё-таки надо разрабатывать другие варианты.

Заместитель генпрокурора отдела национальной безопасности США Джон Демерс считает финскую Nokia и шведский Ericsson единственными альтернативами для замены технологий 5G, разработанных китайским гигантом Huawei.

Ранее Huawei поддержала решение Еврокомиссии о запуске сервисов 5G в европейских городах к концу текущего года и сообщила о намерении продолжить сотрудничество с европейскими властями в сфере 5G технологий.