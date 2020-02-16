В США объяснили опасность использования технологий Huawei

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объяснила опасность использования технологий Huawei в сфере 5G. Она опасается того, что компания получает указания от китайских властей.
Это очень опасно. Это выбор автократии, а не демократии в информационном потоке", - сказала она на пресс-конференции в Мюнхене.
По ее словам, сейчас использование технологий Huawei дешевле, чем поиск альтернативы, но странам Запада всё-таки надо разрабатывать другие варианты.
Заместитель генпрокурора отдела национальной безопасности США Джон Демерс считает финскую Nokia и шведский Ericsson единственными альтернативами для замены технологий 5G, разработанных китайским гигантом Huawei.
Ранее Huawei поддержала решение Еврокомиссии о запуске сервисов 5G в европейских городах к концу текущего года и сообщила о намерении продолжить сотрудничество с европейскими властями в сфере 5G технологий.
Китайская Huawei с мая прошлого года находится в "черном списке" США, что перекрывает ей путь к покупке американских компонентов и технологий. Однако с тех пор США уже несколько раз предоставляли Huawei отсрочки по санкциям, разрешая приобретать товары американского производства для поддержания сетей и обновления программного обеспечения существующих телефонов. Последняя отсрочка была предоставлена 18 ноября 2019 года на 90 дней.