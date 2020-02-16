Вс, 16.02.2020
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На юге Франции четыре человека погибли при крушении самолета

Lennuk. Foto on illustreeriv.

ФОТО: unsplash.com

Небольшой туристический самолет разбился на юге Франции, четыре человека погибли, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал France 3.

Самолет, вылетевший из Ангулема, потерпел крушение в нескольких километрах к северу от взлетно-посадочной полосы аэродрома Мийо-Ларзак около 13.00 в городе Крессель.

По не известным пока причинам пилот потерял управление, самолет загорелся при приземлении. Пилот и три пассажира были найдены мертвыми в результате инцидента. Начато расследование, в ходе которого должны быть установлены причины катастрофы.

Французское Бюро по расследованию авиакатастроф отправило на место происшествие своих экспертов.

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