На юге Франции четыре человека погибли при крушении самолета

Самолет, вылетевший из Ангулема, потерпел крушение в нескольких километрах к северу от взлетно-посадочной полосы аэродрома Мийо-Ларзак около 13.00 в городе Крессель.

По не известным пока причинам пилот потерял управление, самолет загорелся при приземлении. Пилот и три пассажира были найдены мертвыми в результате инцидента. Начато расследование, в ходе которого должны быть установлены причины катастрофы.