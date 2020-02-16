Эстония снова во власти шторма: обесточено более 3000 домохозяйств

Как напоминает Спасательный департамент, сильный ветер может вызвать отключение электричества, сломать деревья и нарушить судоходство.

В течение сегодняшнего дня департамент получил 17 уведомлений об устранении угроз, в основном, речь шла о поваленных на дорогу деревьях.

Метеорологическая служба выпустила штормовое предупреждение. Спастательный департамент в связи с этим обнародовал свои рекомендации по поведению в штормовую погоду:

1. Оставайтесь в помещении, если это возможно, и держите домашних животных в комнате.

2. Запаситесь питьевой водой и едой.

3. Зарядите аккумуляторы мобильного телефона и портативные зарядные устройства.

4. Если поездка на автомобиле неизбежна, заполните бак.

5. Имейте в виду, что деревья могут упасть на дорогу.

6. При сильном дожде остановитесь на обочине дороги и включите аварийные огни.

7. Убедитесь, что с вашими знакомыми пожилыми людьми тоже все в порядке.

По состоянию на 8.30 вечера воскресенья на Сааремаа, в Харьюмаа, Рапламаа, Ляэне-Вирумаа и Валгаском уезде было более 3320 потребителей без питания, большинство из них в Харьюмаа.