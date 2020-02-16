Эстония снова во власти шторма: обесточено более 3000 домохозяйств
Государственная метеорологическая служба предупреждает, что ветер остается сильным: в воскресенье вечером сила ветра на материке составляет 18 м/с, в западнех уездах - до 20 м/с, а на островах и побережье - до 25 м/с.
Как напоминает Спасательный департамент, сильный ветер может вызвать отключение электричества, сломать деревья и нарушить судоходство.
В течение сегодняшнего дня департамент получил 17 уведомлений об устранении угроз, в основном, речь шла о поваленных на дорогу деревьях.
Метеорологическая служба выпустила штормовое предупреждение. Спастательный департамент в связи с этим обнародовал свои рекомендации по поведению в штормовую погоду:
1. Оставайтесь в помещении, если это возможно, и держите домашних животных в комнате.
2. Запаситесь питьевой водой и едой.
3. Зарядите аккумуляторы мобильного телефона и портативные зарядные устройства.
4. Если поездка на автомобиле неизбежна, заполните бак.
5. Имейте в виду, что деревья могут упасть на дорогу.
6. При сильном дожде остановитесь на обочине дороги и включите аварийные огни.
7. Убедитесь, что с вашими знакомыми пожилыми людьми тоже все в порядке.
По состоянию на 8.30 вечера воскресенья на Сааремаа, в Харьюмаа, Рапламаа, Ляэне-Вирумаа и Валгаском уезде было более 3320 потребителей без питания, большинство из них в Харьюмаа.
Информацию об отключениях электроэнергии можно найти в режиме реального времени на веб-сайте Elektrilevi: https://www.elektrilevi.ee/en/katkestused/katkestuste-kaart.