Эстония снова во власти шторма: обесточено более 3000 домохозяйств

Вс, 16.02.2020
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Спасатели напоминают правила поведения

Tormine Pärnu.

ФОТО: URMAS LUIK/PRNPM/EMF

Государственная метеорологическая служба предупреждает, что ветер остается сильным: в воскресенье вечером сила ветра на материке составляет 18 м/с, в западнех уездах - до 20 м/с, а на островах и побережье - до 25 м/с. 

Как напоминает Спасательный департамент, сильный ветер может вызвать отключение электричества, сломать деревья и нарушить судоходство. 

В течение сегодняшнего дня департамент получил 17 уведомлений об устранении угроз, в основном, речь шла о поваленных на дорогу деревьях. 

Метеорологическая служба выпустила штормовое предупреждение. Спастательный департамент в связи с этим обнародовал свои рекомендации по поведению в штормовую погоду:

1. Оставайтесь в помещении, если это возможно, и держите домашних животных в комнате.

2.  Запаситесь питьевой водой и едой.

3. Зарядите аккумуляторы мобильного телефона и портативные зарядные устройства.

4. Если поездка на автомобиле неизбежна, заполните бак.

5. Имейте в виду, что деревья могут упасть на дорогу.

6. При сильном дожде остановитесь на обочине дороги и включите аварийные огни.

7. Убедитесь, что с вашими знакомыми пожилыми людьми тоже все в порядке.

По состоянию на 8.30 вечера воскресенья на Сааремаа, в Харьюмаа, Рапламаа, Ляэне-Вирумаа и Валгаском уезде было более 3320 потребителей без питания, большинство из них в Харьюмаа.

Информацию об отключениях электроэнергии можно найти в режиме реального времени на веб-сайте Elektrilevi: https://www.elektrilevi.ee/en/katkestused/katkestuste-kaart.

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