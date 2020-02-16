Палата людей с ограниченными возможностями предлагает сузить поле деятельности судебных исполнителей

"Это можно назвать нарушением закона, ведь были удержаны суммы, превышающие положенный по закону минимум", - заявил министр юстиции Райво Аэг, объяснивший также, что речь зашла о запуске новой системы, из-за чего имели место проблемы с коммуникацией.

"Это не было чьим-то намеренным действием, просто технические неполадки; пострадавшим вернут в ближайшие дни средства, которые были удержаны", - пообещал Аэг.

В Палате людей с ограниченными возможностями предлагают целый ряд изменений, например, внести поправки в законодательство и вернуться к прежним положениям Кодекса об исполнительном производстве, действовавшим до 2018 года, которые не позволяли размахнуться судебным исполнителям.