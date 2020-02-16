Палата людей с ограниченными возможностями предлагает сузить поле деятельности судебных исполнителей

В последние дни в Эстонии особенно горячо обсуждают поведение судебных исполнителей, которые смогли востребовать гораздо большую сумму с должников, получающих пособие по потере трудоспособности: после внедрения новой автоматической системы Кассы по безработице под ударом оказались 3500 человек, пишет Rus.ERR.
"Это можно назвать нарушением закона, ведь были удержаны суммы, превышающие положенный по закону минимум", - заявил министр юстиции Райво Аэг, объяснивший также, что речь зашла о запуске новой системы, из-за чего имели место проблемы с коммуникацией.
"Это не было чьим-то намеренным действием, просто технические неполадки; пострадавшим вернут в ближайшие дни средства, которые были удержаны", - пообещал Аэг.
В Палате людей с ограниченными возможностями предлагают целый ряд изменений, например, внести поправки в законодательство и вернуться к прежним положениям Кодекса об исполнительном производстве, действовавшим до 2018 года, которые не позволяли размахнуться судебным исполнителям.
"Можно также задуматься о том, чтобы вывести пособие по нетрудоспособности из числа тех источников дохода, на которые может быть наложен арест", - считает исполнительный директор Палаты людей с ограниченными возможностями Аннели Хабихт.