Вс, 16.02.2020
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  • Палата людей с ограниченными возможностями предлагает сузить поле деятельности судебных исполнителей

Палата людей с ограниченными возможностями предлагает сузить поле деятельности судебных исполнителей

Varasematel aastatel on kokku toetatud enam kui 1700 puudega inimese eluruumi kohandamist. Enim on toetatud tualettruumi kohandamist, kaldtee rajamist, platvormtõstuki paigaldust ning välis- või siseukse kohandamist.

ФОТО: Caro / Sorge/Caro / Sorge

В последние дни в Эстонии особенно горячо обсуждают поведение судебных исполнителей, которые смогли востребовать гораздо большую сумму с должников, получающих пособие по потере трудоспособности: после внедрения новой автоматической системы Кассы по безработице под ударом оказались 3500 человек, пишет Rus.ERR.

"Это можно назвать нарушением закона, ведь были удержаны суммы, превышающие положенный по закону минимум", - заявил министр юстиции Райво Аэг, объяснивший также, что речь зашла о запуске новой системы, из-за чего имели место проблемы с коммуникацией.

"Это не было чьим-то намеренным действием, просто технические неполадки; пострадавшим вернут в ближайшие дни средства, которые были удержаны", - пообещал Аэг.

В Палате людей с ограниченными возможностями предлагают целый ряд изменений, например, внести поправки в законодательство и вернуться к прежним положениям Кодекса об исполнительном производстве, действовавшим до 2018 года, которые не позволяли размахнуться судебным исполнителям.

"Можно также задуматься о том, чтобы вывести пособие по нетрудоспособности из числа тех источников дохода, на которые может быть наложен арест", - считает исполнительный директор Палаты людей с ограниченными возможностями Аннели Хабихт.

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