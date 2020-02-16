Девушка умерла во время конкурса по поеданию пирожных в Москве

Жительница Москвы умерла во время конкурса по поеданию пирожных в одном из столичных баров, сообщает Gazeta.ru.
23-летняя девушка решила принять участие в конкурсе во время отдыха с друзьями в баре и сумела одержать победу, съев больше всех пирожных. Однако она не смогла прожевать все пирожные, из-за чего подавилась и задохнулась, отмечается в публикации Telegram-канала на который ссылается издание.
Никто из посетителей и сотрудников заведения не смог оказать девушке необходимую помощь, прибывшие на место врачи констатировали смерть.
В некоторых СМИ тут же появилась информация о том, что у погибшей якобы имелись серьезные проблемы со здоровьем. Однако родители эту информацию опровергли.
Следственный комитет начал проверку обстоятельств смерти девушки. В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что "речь о том, что 23-летняя девушка подавилась пирожными не идет, признаков асфиксии у нее не обнаружено". По одной из версий, "у нее остановилось сердце".