Девушка умерла во время конкурса по поеданию пирожных в Москве

23-летняя девушка решила принять участие в конкурсе во время отдыха с друзьями в баре и сумела одержать победу, съев больше всех пирожных. Однако она не смогла прожевать все пирожные, из-за чего подавилась и задохнулась, отмечается в публикации Telegram-канала на который ссылается издание.

Никто из посетителей и сотрудников заведения не смог оказать девушке необходимую помощь, прибывшие на место врачи констатировали смерть.

В некоторых СМИ тут же появилась информация о том, что у погибшей якобы имелись серьезные проблемы со здоровьем. Однако родители эту информацию опровергли.