Учитель физкультуры: мы не вправе что-либо требовать от учеников

Cтатистика при этом говорит о том, что школьники все чаще страдают избыточным весом и испытывают проблемы со здоровьем.

«Почему современные дети не могут перепрыгнуть через козла и отжаться от пола?» – поинтересовалась ведущая Елена Ханга. «Я могу только предложить ученику перепрыгнуть через козла, но не вправе что-либо требовать от него», – рассказал педагог.

«Что значит предложить? – попросила уточнить Ханга. – Сказать ученице: "Я предлагаю тебе перепрыгнуть через козла" и услышать в ответ: "Отстаньте!". Так что ли?».

«Вы коротко и емко продемонстрировали процесс преподавания физкультуры в современной школе», – подтвердил учитель.

А можно ли школьнику заявить, что если он не научится к концу месяца прыгать через козла, то не получит зачет по физкультуре? Тренер сказал, что такой разговор состояться может, но, скорее всего, ученик ответит так: «Прекрасно! Это мой выбор. Вам позвонят сегодня вечером и скажут, что вы должны будете сделать». «Собрать вещи и покинуть помещение», - опередила ответ Ханга.

Согласно статистике, число учеников с лишним весом за последние семь лет утроилось. Может ли преподаватель позвонить родителям школьника и сказать, что как учитель физкультуры он считает, что родители перекармливают ребенка фастфудом? Ответ учителя озадачил участников передачи: «Я могу это сделать, но только один раз. Второго шанса может и не быть». «Вас уволят?» – прозвучал уточняющий вопрос. «Мне могут вынести серьезное предупреждение», – ответил он.

По словам Куприяновича, его тревожит тот факт, что ученики все чаще отлынивают от занятий: примерно 60-70% школьников знают пароли родителей от электронного журнала и могут сами себе выписывать освобождения от уроков физкультуры.