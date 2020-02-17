Пн, 17.02.2020
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В прошлом году турпоток в Ида-Вирумаа ощутимо вырос

Туристы на выходе из Нарвского погранпункта. (Фото: Илья СМИРНОВ/АРХИВ)

ФОТО: Илья Смирнов

Туристический поток в Ида-Вирумаа увеличился за минувший год на 7,8%, пишет Rus.ERR.

В 2019 году в гостиничных предприятиях Северо-Востока страны останавливались на ночлег 271 354 туриста - это на 19 671 человека больше, чем годом ранее, следует из данных Департамента статистики. 

Особенной популярностью Ида-Вирумаа продолжает пользоваться среди туристов из России. Число россиян, которые останавливались в 2019 году на ночлег в гостиницах региона, составило 65 682 человека - это на 8,3% больше, чем годом ранее. Гостей из Финляндии стало больше на четверть, а всего за 2019 год услугами гостиниц Ида-Вирумаа воспользовались 11 058 граждан Финляндии.

В целом число иностранных туристов в регионе выросло за год на 16,2%. На фоне роста туристического потока из-за рубежа показатели внутреннего туризма выросли менее заметно - на 3% до 166 417  человек.

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