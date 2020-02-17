В прошлом году турпоток в Ида-Вирумаа ощутимо вырос

В 2019 году в гостиничных предприятиях Северо-Востока страны останавливались на ночлег 271 354 туриста - это на 19 671 человека больше, чем годом ранее, следует из данных Департамента статистики.

Особенной популярностью Ида-Вирумаа продолжает пользоваться среди туристов из России. Число россиян, которые останавливались в 2019 году на ночлег в гостиницах региона, составило 65 682 человека - это на 8,3% больше, чем годом ранее. Гостей из Финляндии стало больше на четверть, а всего за 2019 год услугами гостиниц Ида-Вирумаа воспользовались 11 058 граждан Финляндии.