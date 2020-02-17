Министр культуры Тынис Лукас не спешит ограничивать вещание телеканала ПБК на территории Эстонии

В интервью ERR он заявил, что не знаком с содержанием ПБК, но не сомневается в том, что в случае наличия в эфире этого канала антиэстонских материалов, ему бы об этом сообщили.

"Я не знаком с его контентом, но, разумеется, думаю, что мне бы дали сигнал, если бы там было бы что-то против Эстонии", - сказал Тынис Лукас.

А вот бывший министр культуры, медиаэксперт и реформист Рейн Ланг в запрете ПБК никакого смысла не видит: "Если начать его сейчас репрессировать, то это даст нашим дружественным восточным соседям сильные козыри. Все то, что мы сделаем против их пропагандистских каналов, в какой-то момент будет применено против наших СМИ, поэтому я бы предпочел оставить их в покое и посмотреть, как они пытаются повлиять на настроения местных жителей с помощью трюков 20-летней давности, на которые те уже не реагируют".