Ирландия сообщает об активности российских агентов

По информации издания, перед российскими агентами была поставлена цель определить точное местоположение оптико-волоконных кабелей, лежащих на дне океана и соединяющих Европу с Америкой, сообщает DW.com.

Именно Ирландия является точкой, откуда исходят кабели связи, обеспечивающий интернет-трафик между континентами. SundayTimes пишет, что российские агенты могут проверять их на наличие слабых мест для возможных будущих диверсий. Ранее российские подлодки и военные суда, находившиеся в Атлантическом океане, уже подозревались в осуществлении этой деятельности.