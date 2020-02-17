Цены на нефть начали снижаться

Апрельские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели на $0,13 (на 0,23%) - до $57,17 за баррель. В пятницу их цена поднялась на $0,98 (на 1,74%), составив на закрытие $57,32 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на март на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром снижаются на $0,01 (на 0,02%) - до $52,04 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена увеличилась на $0,63 (на 1,23%), завершив день на отметке $52,05 за баррель.

На прошлой неделе цена Brent выросла более чем на 5% на сигналах о том, что падение спроса в Китае из-за распространения коронавируса может оказаться не столь существенным, как ожидалось.

В то же время аналитики Goldman Sachs Group Inc. понизили свой прогноз роста спроса на нефть в 2020 году почти вдвое. Прогноз цен на нефть в первом квартале был снижен на 16%.

"На прошлой неделе мы наблюдали осторожный оптимизм, что распространение коронавируса не будет ускоряться или его удастся удержать в пределах Китая. Но этого осторожного оптимизма не хватило, чтобы нефть восстановила все свои утраченные позиции", - констатирует основатель консалтинговой компании Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари.

Тем временем, ОПЕК+, скорее всего, не проведет внеочередной встречи, поскольку Россия не поддержала эту идею, пишет агентство Bloomberg. Ранее технический комитет ОПЕК+ рекомендовал странам-участницам продлить текущую сделку по снижению нефтедобычи на 1,7 млн б/с от уровня октября 2018 года до конца года, углубив сокращения на 600 тыс. б/c во втором квартале.