Война войной, а людские заботы всё те же

В фильме Георг Аадниэль Кийр уже не просто портной, но еще и «пропагандист». Выступает по местному радио. Говорит, естественно, то, что угодно немцам. Пресмыкается перед единственным появляющимся в картине немецким офицером, которого именует оберштурмбанфюрером.

Вообще-то оберштурмбанфюрер СС – достаточно высокое воинское звание, соответствует армейскому оберст-лейтенанту (подполковнику). Но лысый и тощий немец (очевидно, тыловик, на фронте бесполезный) выглядит затрапезно, мундир на нем совсем не внушительный, да и знаки отличия какие-то левые, так что будем считать, что Кийр-старший безбожно льстит офицеру, повышая его в звании на две-три ступени. Вдобавок ко всему Кийр-старший еще и явный стукач. Хватив лишнего во время застолья, он сообщает, за что был сослан в Сибирь Йоозеп Тоотс. Услышав вопрос, откуда он это знает, смущается. Сам, наверно, и донес. Такие прислуживают и стучат любой власти!

Нужно сказать, что чужая власть показана в фильме без всякой симпатии. «Оберштурмбанфюрер» откровенно нелеп. А приспешники режима, мужики из «Омакайтсе» в фильме вообще ужасны: обросшие бородами страхолюдины с жуткими рожами, с такими лучше не встречаться.

Сын «пропагандиста» Кийра, Фриц (знал папаша, как назвать отпрыска) в исполнении острохарактерного актера Мярта Колка выглядит многообещающим молодым придурком, т.е. выполняет ту же функцию, что его отец в «Весне». Режиссер и сценарист ввели в картину почти фарсовую сцену, варьирующую тот известный эпизод из «Весны», в котором Кийр и Тоотс напиваются в бане. Более того, голый Кийр, чтобы прикрыть срам, заворачивается в немецкий флаг и появляется в таком виде на публике, причем свастика у него находится именно на том месте, которое в первую очередь следует прикрывать. Так что и «можжевеловым немцам», и немцам обыкновенным в картине досталось!

Ностальгия

Фильм снят очень красиво. (Эрго Кулд сам выступил в качестве оператора, очевидно, не желая передоверить кому-то другому очень важный для понимания фильма визуальный ряд.) Природа здесь словно переживает состояние покоя и гармонии, и этим подчеркивается основной посыл картины.

Война войной, но в любое время существуют простые человеческие заботы и радости. Героям картины приходится разбираться даже не в одном, а в трех любовных треугольниках: Оскар – Майе – Арнольд; Оскар – Сельма – Фриц; Майе – Оскар – Сельма. Как и в любое время, вечно занимаются перетягиванием каната два самых состоятельных господина: Кийр-старший и Оллеп, жадность руководит ими, но не только жадность, а стремление усадить в лужу «оппонента». Наконец, в фильм входит сентиментальный мотив, и связан он в первую очередь с судьбой Арно Тали и его сына Арнольда: такого же лиричного, каким был в книгах Лутса его отец.

Авторы картины не экранизировали последний, то ли принадлежащий перу Оскара Лутса, то ли приписанный ему, роман. Они попытались смоделировать настроение «Весны», ее атмосферу, ее жизнелюбие, перенеся все это в иную эпоху, куда более грозную, чем та, в которой началась сага о Тоотсе и других. Фильм ностальгичен. Но это ностальгия не по времени (о нем невозможно сожалеть), а о давно канувшем в прошлое старом жизненном укладе, которой порождал и шутов вроде Кийра-отца, сына и, если позволительно, Кийра-святого духа, и кичившихся своей зажиточностью типов вроде Оллепа, но и бескорыстно жертвовавших собой ради счастья друзей Арнольда, и безмерно обаятельного, озорного и вместе с тем ближе всего подходившего к ощущению того, в чем заключен смысл жизни, Тоотса.