Тренд в ЕС: сотрудничество с правыми популистами больше не табу

Депутат Европарламента и сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Йорг Мойтен (Jörg Meuten) не скрывал своей радости по поводу неожиданных результатов выборов в Тюрингии. Впервые в истории ФРГ премьер-министр одной из федеральных земель был избран в ландтаге благодаря голосам фракции АдГ. В интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, опубликованном в день голосования, 5 февраля, Мойтен заявил, что его партия теперь образовала "буржуазный кружок" с Христианско-демократическим союзом (ХДС) и Свободной демократической партией (СвДП).

Премьер-министр на один день

Хотя избранный премьер-министром Тюрингии Томас Кеммерих из СвДП по решению своей партии уже подал в отставку , АдГ может поздравить себя со вступлением в лигу респектабельных партий.

Мартин Ширдеван, депутат Европарламента от Левой партии, назвал сотрудничество между ХДС, СвДП и АдГ, которое привело к победе Кеммериха, нарушением табу. Для правых популистов из Европы, которые сейчас формируют четвертую по численности фракцию в Европейском парламенте, это еще один прорыв, подтверждающий тенденцию последних лет.

В целом ряде стран ЕС правые популисты занимают министерские посты, образуют мощную оппозицию или устойчиво ослабляют позиции основных политических партий. Германия до недавних пор была скорее исключением из правил. Хотя следует отметить, что в последние месяцы у европейских популистов был и ряд неудач, например, в Австрии или Италии. Выборы в Тюрингии, несмотря на отставку Кеммериха, могут дать новый импульс АдГ, а вместе с ним и фракции Европарламента "Идентичность и демократия" (ID). Наряду с АдГ в эту фракцию входят итальянская "Лига" Маттео Сальвини, Австрийская партия свободы (АПС) и французское "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

Правые популисты в Австрии - уже давно норма

Правопопулистская Австрийская партия свободы неоднократно участвовала в правительственных коалициях на федеральном уровне. Некогда христианско-демократическая Австрийская народная партия (АНП) под руководством своего "гибкого" председателя Себастьяна Курца сблизилась с АПС. АПС была также представлена в правительствах ряда федеральных земель Австрии. В земле Бургенланд она даже состояла в коалиции с социал-демократами до разразившегося в прошлом году скандала вокруг экс-лидера правых популистов, бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.

Согласно обнародованным записям скрытой камеры, в 2017 году Штрахе на вилле на Ибице предлагал мнимой племяннице российского олигарха госконтракты в обмен на незаконную финансовую помощь своей партии. Неподобающие действия Штрахе вынудили канцлера страны Курца расторгнуть коалиционное соглашение с АПС. Канцлер обвинил эту партию в подрыве политической репутации Австрии и отправил в отставку с поста министра внутренних дел члена АПС Херберта Кикля. После выборов премьер-министра Тюрингии Кикль, который в настоящее время возглавляет фракцию АПС в австрийском парламенте, выразил популистам из АдГ свою поддержку.

Никаких запретов в Италии