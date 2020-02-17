Пн, 17.02.2020
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  • На Эстонию обрушился шторм: спасателям поступили десятки вызовов

На Эстонию обрушился шторм: спасателям поступили десятки вызовов

Во многих местах из-за сильного ветра деревья упали на дороги.

ФОТО: Margus Ansu

В связи с разбушевавшимся в воскресенье штормом спасатели получили более полусотни вызовов, сообщений о пострадавших людях не поступало.

С воскресенья как минимум до вторника в Эстонии штормовая погода, при этом как в Западной Эстонии, так и в Харьюмаа распространено штормовое предупреждение второго уровня. Штормовой ветер ожидается по всей Эстонии, сообщил в понедельник Спасательный департамент.

С воскресенья до 9 часов утра в понедельник Спасательный департамент совершил в связи со штормом 53 выезда. Большинство вызовов поступило из Западной Эстонии и Харьюмаа, по большей части они были связаны с падением деревьев на дороги и линии электропередач, ветром также срывало с крыш кровельные материалы. Спасатели устранили опасности.

Для спасателей последние 24 часа были наполнены работой, но учитывая штормовую погоду, нагрузка не была значительно высокой. Порывистый ветер удерживается, и Спасательный департамент готов отреагировать.

По прогнозу погоды штормовой ветер продолжит бушевать и в понедельник. В понедельник сильные ветры ожидаются и на юге Эстонии.

Pärnu Postimees пишет, что, по данным Elektrilevi, в Пярнумаа без подачи тока остались 700 клиентов.

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