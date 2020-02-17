Индрек Саар: государство обязано обеспечить всем достойную старость и уход за близкими

Социал-демократы в понедельник внесут в производство парламента законопроект, который обязывает правительство разработать пакет мер по решению многочисленных проблем в сфере обеспечения достойного старения, попечительства и ухода за близкими.
Соответствующие поправки должны поступить в Рийгикогу уже в ближайшие месяцы, чтобы не позднее начала 2021 года состоялся переход на значительно более персонализированную организацию сферы попечительства с более высоким уровнем финансирования, сообщила пресс-служба Социал-демократически партии.
По словам председателя Социал-демократической партии Индрека Саара, входящие сейчас в правительство партии перед парламентскими выборами активно обещали существенно облегчить жизнь и тех, кто нуждается в попечительстве, и самих попечителей.
«Правительство работает уже почти десять месяцев, но вместо того, чтобы предложить решения, оно собирается проводить очередные анализы. Мы требуем, чтобы правительство наконец приступило к реализации обещаний, поддержанных избирателями», – отметил Саар.
«Сфера попечительства остро нуждается в принципиальных изменениях – сейчас денег не хватает, многие пожилые не могут оплачивать место в доме попечения, попечители явно перегружены. Ряд местных самоуправлений не в состоянии обеспечить нуждающихся даже предусмотренными законом услугами», – подчеркнул Индрек Саар.
По его словам, Эстония как можно скорее должна стать социальным государством, где все, кто в этом нуждается, получают необходимую поддержку.
«Для этого защита опекаемых и попечителей должна стать государственным приоритетом. Социал-демократы своим законопроектом хотят помочь правительству и готовы и дальше вносить свой вклад в реализацию реформы системы попечительства. На важность этой темы указывает и то обстоятельство, что количество пожилых и людей с особыми потребностями в Эстонии продолжает расти», – подчеркнул Индрек Саар.