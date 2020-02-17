Самые дешевые авиарейсы: в Индию всего за 383 евро!

Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайта trip.ee и hetked.ee.
Туда-обратно из Таллинна в Прагу от 123 евро
Туда-обратно из Таллинна в Будапешт от 134 евро
Туда-обратно из Таллинна в Индию от 383 евро
Туда-обратно из Таллинна в Бразилию от 502 евро
Туда-обратно из Хельсинки на Северные Марианские острова от 591 евро
Туда-обратно из Таллинна в Колумбию от 595 евро
Туда-обратно из Таллинна в Лондон от 28 евро
Туда-обратно из Риги в Хорватию от 64 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Танзанию от 401 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Чили от 543 евро