Пн, 17.02.2020
Домогательство — это не тот случай, когда на тебя набрасываются и тянут за холодильник. Мария Юферева-Скуратовски

Самые дешевые авиарейсы: в Индию всего за 383 евро!

Индия.

ФОТО: Shutterstock

Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайта trip.ee и hetked.ee.

Туда-обратно из Таллинна в Прагу от 123 евро

Туда-обратно из Таллинна в Будапешт от 134 евро

Туда-обратно из Таллинна в Индию от 383 евро

Туда-обратно из Таллинна в Бразилию от 502 евро

Туда-обратно из Хельсинки на Северные Марианские острова от 591 евро

Туда-обратно из Таллинна в Колумбию от 595 евро

Туда-обратно из Таллинна в Лондон от 28 евро

Туда-обратно из Риги в Хорватию от 64 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Танзанию от 401 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Чили от 543 евро

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