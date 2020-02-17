Камеру видеонаблюдения в учебную машину? Это вряд ли

По словам руководителя экзаменационного отдела Департамента шоссейных дорог Тармо Ванамыйза, запись уроков вождения на камеру в автошколе – дело добровольное, каждая школа решает это сама. Однако школа должна следить за тем, чтобы личные данные учителей и учеников были защищены и собирались с определенными целями. Ванамыйза не считает необходимым обязывать автошколы устанавливать камеры в машинах. Он отметил, что прибор записи мог бы помочь предотвратить домогательства внутри машины, но неизвестно, что происходит за ее пределами.

Советник отдела шоссейных и железной дорог Министерства экономики и коммуникаций Хиндрек Аллвеэ сказал, что для предотвращения неприятных для ученика ситуаций какие-то шаги должен предпринять поставщик услуги, то есть автошкола. «Автошкола несет ответственность за компетентность преподавателя, а также за его поведение»,- сказал Аллвеэ и добавил, что ответственность ложится на работодателя с момента принятия работника на работу, а школа не должна относиться толерантно к злоупотреблению отношениями между учеником и учителем.

Аллвеэ понимает, что ученику не так-то просто пожаловаться в школу на учителя, поскольку это может повлиять на его успешность в обучении. Поэтому, по его словам, собственники автошкол должны внимательнее отнестись к данной проблеме и создать условия для учебы, которые гарантируют ученикам безопасность и свободную от давления среду обучения.

Но если делать наличие камеры в учебной машине обязательным, то, по словам Аллвеэ, нужно помнить о Законе о защите данных: личные данные можно собирать только с определенными целями и пропорционально.

«Если основной целью камеры в экзаменационной машине является надзор за ходом экзамена, а также создание среды для объективного оценивания, то и в учебной машине камера должна быть связана, прежде всего, с обеспечением обучения и его качества, а не только лишь с предотвращением домогательств», - объяснил Аллвеэ и добавил, что до введения обязанности для школ устанавливать камеры нужно решить сложные вопросы с обработкой данных, их использованием и приватностью.

И в голову капитана полиции из Бюро профилактики и расследования преступлений Департамента полиции и погранохраны Андреса Кирсинга первым делом пришла мысль о принципах защиты личных данных. Целью Закона о защите личных данных является защита основных прав и свобод человека и, прежде всего, права на неприкосновенность личной жизни.

«Камера может предотвратить преступление или помочь в его раскрытии, но камеры нужно использовать в соответствии с законами. Нет информации о том, что в ближайшее время камеры в учебных машинах станут обязательными», - сказал Кирсинг. Он добавил, что если ученик чувствует, что инструктор навязчив и делает намеки с сексуальным подтекстом, нужно сообщить об этом руководству автошколы и попросить заменить инструктора.