Камеру видеонаблюдения в учебную машину? Это вряд ли

В экзаменационных автомобилях Департамента шоссейных дорог должны быть установлены видеокамеры, которое гарантируют, что сдающие экзамен оцениваются объективно, а экзаменаторы не жульничают. Однако обязать автошколы установить аналогичные камеры учебных машинах не планируется, хотя запись урока могла бы защитить ученика, например, от домогательств, пишет Postimees.
По словам руководителя экзаменационного отдела Департамента шоссейных дорог Тармо Ванамыйза, запись уроков вождения на камеру в автошколе – дело добровольное, каждая школа решает это сама. Однако школа должна следить за тем, чтобы личные данные учителей и учеников были защищены и собирались с определенными целями. Ванамыйза не считает необходимым обязывать автошколы устанавливать камеры в машинах. Он отметил, что прибор записи мог бы помочь предотвратить домогательства внутри машины, но неизвестно, что происходит за ее пределами.
Советник отдела шоссейных и железной дорог Министерства экономики и коммуникаций Хиндрек Аллвеэ сказал, что для предотвращения неприятных для ученика ситуаций какие-то шаги должен предпринять поставщик услуги, то есть автошкола. «Автошкола несет ответственность за компетентность преподавателя, а также за его поведение»,- сказал Аллвеэ и добавил, что ответственность ложится на работодателя с момента принятия работника на работу, а школа не должна относиться толерантно к злоупотреблению отношениями между учеником и учителем.
Аллвеэ понимает, что ученику не так-то просто пожаловаться в школу на учителя, поскольку это может повлиять на его успешность в обучении. Поэтому, по его словам, собственники автошкол должны внимательнее отнестись к данной проблеме и создать условия для учебы, которые гарантируют ученикам безопасность и свободную от давления среду обучения.
Но если делать наличие камеры в учебной машине обязательным, то, по словам Аллвеэ, нужно помнить о Законе о защите данных: личные данные можно собирать только с определенными целями и пропорционально.
«Если основной целью камеры в экзаменационной машине является надзор за ходом экзамена, а также создание среды для объективного оценивания, то и в учебной машине камера должна быть связана, прежде всего, с обеспечением обучения и его качества, а не только лишь с предотвращением домогательств», - объяснил Аллвеэ и добавил, что до введения обязанности для школ устанавливать камеры нужно решить сложные вопросы с обработкой данных, их использованием и приватностью.
И в голову капитана полиции из Бюро профилактики и расследования преступлений Департамента полиции и погранохраны Андреса Кирсинга первым делом пришла мысль о принципах защиты личных данных. Целью Закона о защите личных данных является защита основных прав и свобод человека и, прежде всего, права на неприкосновенность личной жизни.
«Камера может предотвратить преступление или помочь в его раскрытии, но камеры нужно использовать в соответствии с законами. Нет информации о том, что в ближайшее время камеры в учебных машинах станут обязательными», - сказал Кирсинг. Он добавил, что если ученик чувствует, что инструктор навязчив и делает намеки с сексуальным подтекстом, нужно сообщить об этом руководству автошколы и попросить заменить инструктора.
«Если деяние сексуального характера уже совершено, нужно обратиться в полицию, - наставляет полицейский. – Сексуальные домогательства наказуемы, и важно, чтобы жертва домогательств знала об этом, поскольку только так можно повлиять на поведение преследователя и воспрепятствовать совершению новых виновных деяний».
Советник по связям с общественностью Инспекции защиты данных Сигне Хейберг сказала, что школа, конечно, должна объяснить всем сторонам причины установки камеры в учебной машине. Для этого нужно, чтобы автошкола сформулировала проблему, которую пытаются решить с помощью видеозаписи.
«Формулировка целей съемки немаловажна, поскольку она должна быть всем понятна и сосредоточена на решении проблемы. Это поможет найти законное основание», - объяснила Хейнберг.
Она же указала на новую проблему, которую может вызвать камера в учебной машине: постоянная съемка может оказывать неприятное влияние на психику. Если установить камеру так, чтобы записывать только деятельность инструктора, она не должна быть направлена на ученика.
Если такая запись согласуется с целями автошколы и обоснована, факт запииь в учебной машине должен быть внесен в должностные обязанности инструктора или в его трудовой договор. Кроме того, в машине должна быть установлена табличка, информирующая о записи, на которой должен иметься контакт, к кому можно обратиться, чтобы просмотреть записи.
По словам Хейнберг, основная мысль в том, что если человек не выразил добровольное согласие на то, чтобы его снимали, в законе должно иметься объяснение тому, почему снимать можно. Если камеры разрешат устанавливать в машинах на законодательном уровне, автошкола должна будет объяснить людям, почему камера там установлена, записывает ли она и звук, кто имеет доступ к записям и как долго они хранятся.