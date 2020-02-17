Налогово-таможенный департамент обратился с важным напоминанием

Департамент рекомендует не спешить с подачей бумажных деклараций, так как возврат переплаченного налога не зависит от времени их предоставления.

Подать декларацию на бумаге можно до 30 апреля, возвращать же переплаченный налог начнут лишь с 19 марта.

Получить информацию о заполнении деклараций можно по адресу э-почты eraklient@emta.ee и номеру 880 0811, но следует учитывать, что в настоящий момент дозвониться в службу поддержки департамента также непросто.