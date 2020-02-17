Налогово-таможенный департамент обратился с важным напоминанием

В понедельник в Таллиннском бюро Налогово-таможенного департамента из-за граждан, торопящихся подать предварительно заполненные декларации о доходах на бумаге, образовались трехчасовые очереди, пишет Rus.ERR.
Департамент рекомендует не спешить с подачей бумажных деклараций, так как возврат переплаченного налога не зависит от времени их предоставления.
Подать декларацию на бумаге можно до 30 апреля, возвращать же переплаченный налог начнут лишь с 19 марта.
Получить информацию о заполнении деклараций можно по адресу э-почты eraklient@emta.ee и номеру 880 0811, но следует учитывать, что в настоящий момент дозвониться в службу поддержки департамента также непросто.
С подачей деклараций в интернете в данный момент трудностей нет, и такой возможностью уже воспользовались 330 000 человек.