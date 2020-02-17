Один из таллиннских KFC будет открыт круглосуточно

Находящийся в торговом центре «Кристийне» ресторан быстрого питания Kentucky Fried Chicken (KFC) со среды будет открыт круглосуточно, пишет Postimees.
«Круглосуточное обслуживание в KFC нашего центра планировалось с самого начала, но для каждого новшества нужно немного времени, чтобы привыкнуть, поэтому мы решили сначала утрясти рабочую рутину. Мы рады, что KFC 24/7 теперь открыт, так как он зарекомендовал себя как очень успешная закусочная», - сказала коммерческий директор торгового центра «Кристийне» Хелен Метсвахт.
KFC находится в «Кристийне» в зоне уличной еды, которая расположена рядом со входом в торговый центр со стороны улицы Эндла. Всего в торговом центре 15 точек общепита.
Apollo Group OÜ приобрела франшизу KFC в странах Балтии этой зимой. Apollo Group планирует открыть более 20 ресторанов KFC в странах Балтии в течение следующих трех лет.
Крупнейший получатель прибыли от Apollo Group и Postimees Grupp - Маргус Линнамяэ.