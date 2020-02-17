Один из таллиннских KFC будет открыт круглосуточно

«Круглосуточное обслуживание в KFC нашего центра планировалось с самого начала, но для каждого новшества нужно немного времени, чтобы привыкнуть, поэтому мы решили сначала утрясти рабочую рутину. Мы рады, что KFC 24/7 теперь открыт, так как он зарекомендовал себя как очень успешная закусочная», - сказала коммерческий директор торгового центра «Кристийне» Хелен Метсвахт.