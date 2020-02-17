Василий Уткин назвал скотами и предателями олимпийских чемпионов, попавшихся на допинге

«Я хочу сказать, что вы, ребята, бывшие олимпийские чемпионы, обманные олимпийские чемпионы, предали чувство сентиментальности. Наверное, было бы проще, если бы я сейчас поупражнялся в ругани на этот счет. Хочется привлечь русский матерный - наверное, вы от меня этого ждали. Но вы этого недостойны. Вы не то, что можно назвать плохим словом, вы - предатели. Вы просто предатели. Это скотский поступок. Про вас всегда будут помнить вот это. Вы будете жить долго, вы спортсмены, у вас здоровье крепкое», - заявил Уткин в программе на своем YouTube-канале.

В пробе Устюгова, бежавшего эстафету вместе с Антоном Шипулиным, Алексеем Волковым и Дмитрием Малышко, был найден тяжелый стероид оксандролон.

«Вы обманули ожидания тысяч людей. Вы обманули тех, кто должен прийти за вами. Ну вот и живите с этим, не знающие, как жидкость попадает в ваш организм. Разберитесь хотя бы, через какое отверстие. Скоты», - резюмировал Василий.

Тем временем представители биатлонной диаспоры высказались в защиту отбывшего дисквалификацию Александра Логинова, добывшего две медали чемпионата мира в Антхольце, включая первое за 12 лет золото в личной гонке.

«Столько пережил парень, столько трагедий. Он сам не хотел, его заставили колоться! Это я точно знаю, могу ответить за свои слова», - заявил Sport24 бывший глава Союза биатлонистов России, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов.