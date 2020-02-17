Новый Kia Sorento раскрыли на официальных фотографиях

Дизайн нового Sorento уже не является секретом – ранее шпионам удалось сфотографировать автомобиль без камуфляжа во время съемок рекламного ролика. Кроссовер обзавелся новой светодиодной оптикой с задними фонарями, разделенными по вертикали, и спойлером на багажной двери. Свесы стали короче, а колесная база, напротив, увеличилась. Длиннее стал и капот.

Свежие фотографии позволяют в деталях рассмотреть изменения в интерьере. В их числе – появление 12,3-дюймовой цифровой приборной панели и 10-25-дюймового экрана мультимедийной системы. Кроме того, традиционный рычаг коробки уступил место шайбе. Для нового Sorento предусмотрены кресла с функцией вентиляции, пакет электронных ассистентов и электромеханический стояночный тормоз. Кроссовер будет доступен как в пяти-, так и в семиместном исполнении.

В начале февраля корейские СМИ опубликовали информацию о моторах для четвертого поколения Sorento, однако в самой компании ее пока официально не подтвердили. По данным журналистов, кроссоверу положены 2,2-литровый турбодизель, бензиновый двигатель объемом 2,0 литра, 1,6-литровый турбомотор и 2,5-литровый «атмосферник», знакомый по новой Hyundai Sonata. Позже Sorento обзаведется гибридной модификацией и, вероятно, «заряженным» вариантом с двигателем мощностью около 300 лошадиных сил. Трансмиссия – «механика», шестиступенчатый «автомат» либо восьмиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Привод – передний либо полный.

Подробности о технической начинке, динамике и комплектациях появятся в ходе премьеры модели, которая пройдет на автосалоне в Женеве 3 марта.