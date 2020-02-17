В эти даты в Эстонии могут начать вывешивать государственные флаги

Министр социальных дел Танель Кийк направил на согласование законопроект о включении в перечень государственных знаменательных дат Дня защиты детей и Дня бабушек и дедушек, передает Rus.ERR.
"Включение Дня защиты детей в перечень государственных знаменательных дат и дней, когда вывешивается флаг, позволило бы обратить большее внимание на права детей и придать большее значение работающим с детьми специалистам. День бабушек и дедушек уже является государственной знаменательной датой, но флаг по этому случаю пока не вывешивают и это следует изменить", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Для утверждения законопроекта нужно будет изменить Закон о государственных праздниках и знаменательных датах и Закон об эстонском флаге. Данный законопроект министр социальных дел представит на заседании правительства вместе министром народонаселения.