В эти даты в Эстонии могут начать вывешивать государственные флаги

"Включение Дня защиты детей в перечень государственных знаменательных дат и дней, когда вывешивается флаг, позволило бы обратить большее внимание на права детей и придать большее значение работающим с детьми специалистам. День бабушек и дедушек уже является государственной знаменательной датой, но флаг по этому случаю пока не вывешивают и это следует изменить", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.