«Время работы зависит от настроения», или Как живут на Фолклендах

Яан присоединится к нам на следующей неделе в Пунта-Аренас, будем надеяться, здесь у него тоже сочинится какая-нибудь странная песня.

Именно на острове Саундерса постоянно гнездится 11 000 пар альбатросов. Чернобровые альбатросы встречаются и на других Фолклендских островах, вместе они составляют 65% представителей своего вида во всем мире. Этот вид находится под угрозой исчезновения из-за промышленного вылова рыбы, крючков и сетей, в которых они застревают. На Фолклендах стараются избегать такой ловли рыбы, но это не слишком помогает, поскольку большую часть того времени, когда они не гнездятся, эти птицы проводят, путешествуя по всему Южному океану.

На острове Саундерса мы видели самый уродливый железный котел, в котором когда-то варили пингвиний жир. К счастью, сейчас единственная функция этой гигантской ржавой посудины – пугать таких туристов, как мы.

Фолклендские острова – красивое место. Местный жизненный уклад здесь характеризует вывеска на одном магазинчике: «Opening hours depend on the mood» (время работы зависит от настроения). Англия усвоила: чтобы удержать столь удаленное место, надо его холить и лелеять.

Безработицы здесь нет, Англия не свирепствует с налогами и любезно отправляет молодежь на родину получать высшее образование. Конфликт 1982 года продолжает здесь жить своей жизнью, он напрямую коснулся многих семей, и в разговоре с людьми иногда чувствуешь, что огонь еще тлеет. Но вообще все дружелюбны и с хорошим чувством юмора. Круизных туристов называют «desperate-to-see-penguins-people», т.е. людьми, которые отчаянно хотят увидеть пингвинов. Наш гид по большому Восточному острову не считал нас туристами и отвез нас на своем старом «Лендровере» туда, куда круизников обычно не пускают.

"Адмирал Беллинсгаузен" на якоре около Порта-Стэнли. ФОТО: Erakogu

Жителей на островах всего 4000, большинство из них – около 2500 – живут в городке Стэнли. На Рождество проходят Фолклендские скачки. Театра нет, зато есть кино. Когда мы спросили, что делать, если хочется послушать живую музыку, нам ответили «Play yourself!» («Сам сыграй!») Продажа лицензий на вылов рыбы является на островах одной из основных статей дохода. На втором месте – овечья шерсть. Знамениты и фолклендские почтовые марки, но с 2014 года фолклендская почта в частных руках. В конце XIX века учреждение здесь почтовой конторы было одним из свидетельств того, что архипелаг принадлежит британской короне.

Туристы бывают на островах с октября по апрель, около ста круизных судов за сезон. Многие из них относительно невелики, но в день нашего выхода из Порта-Стэнли на рейде было два судна высотой выше десяти этажей, т.е. на суше ожидали около 5000 туристов. Большая нагрузка для маленького городка и окружающих его достопримечательностей.

Мы видели много diddle dee – красной ягоды, похожей на клюкву, но она была еще горьковатой и недоспелой. Из нее делают знаменитое фолклендское варенье. Из газеты «Penguin news» мы вычитали, что местные обеспокоены заболеванием растений, которое, очевидно, завезли сюда туристы и которое уничтожает кустарники. Попасть на Фолкленды туристическим судам гораздо проще, чем высадиться на Южной Георгии и Южных Сандвичевых островах, где очень жестко защищают окружающую среду.

В последний день старого года под Стэнли проводятся гонки на самодельных плотах, неофициальный слоган которых звучит как «Some float, some sink» (некоторые плавают, некоторые тонут). Веселое описание мероприятия напомнило нам весенние гонки на лодках по Эмайыги. На первой неделе октября проходит Beet Cutting Monday - вместе собирают урожай свеклы, осенний праздник.

Если нас когда-нибудь вновь занесет сюда, хотелось бы побывать еще на многих других маленьких островах. Но, в общих чертах, мы повидали одно интересное место в Атлантическом океане и впереди нас ждет Пунта-Аренас в Чили. Когда мы бросим там якорь, проект «Антарктика 200» можно будет считать официально оконченным.

Сейчас мы сильно кренимся и на большой скорости движемся в направлении Магелланова пролива. За обедом мы совещались, не стоит ли дома поначалу подпилить ножки стула с одной стороны, чтобы было легче вернуться к жизни на суше.

Марис Пруули, боцман

14.02.2020