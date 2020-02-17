Эстонский бизнесмен: коронавирус может нанести удар по деревообработке

По его словам, международные ограничения движения влияют на пропускную способность портов и, следовательно, на экспорт древесины, что, в свою очередь, повлияет на уровень цен на древесину.

Бергманн сказал, что, если международный спрос начал демонстрировать некоторые тенденции к росту, особенно в отношении азиатских экспортных зон, например, после лесных пожаров в Австралии, то сейчас распространение китайского коронавируса дает противоположное влияние, через некоторое время оно, безусловно, будет ощущаться и в Европе.

«Поскольку влияние вируса выражается в первую очередь в пропускной способности азиатских портовых городов, оно повлияет на международный спрос и, в свою очередь, на предложение и уровень цен на древесину на рынке», - подчеркнул Бергманн.

В то же время глава Kaamos Timber отметил, что деревообрабатывающая промышленность Европы сталкивается в этом году с новыми проблемами : очень мягкая и теплая зима повлияла на лесные участки, и лесозаготовительные компании не могут добывать древесину, а складские запасы невелики. «Снижение безопасности поставок в одном секторе деревообрабатывающей промышленности оказывает более широкое влияние на промышленность во всем регионе», - объяснил Бергманн.

«В прошлом году на рынке древесины наблюдалась резкая тенденция к снижению цен на весь ассортимент пиломатериалов как в Эстонии, так и в Европе, где предложение превышало спрос», - сказал Бергманн.