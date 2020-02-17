Справедливость по-эстонски: у инвалидов забрали последнее

Уменьшить хватку судебных исполнителей

На фоне возникшей паники на поверхность вновь поднялся вопрос: должны ли руки судебных исполнителей вообще дотягиваться до пособий по трудоспособности? Хабихт уверена, что не должны: «Мы говорим о людях, живущих на пороге бедности, у которых имеются долгосрочные проблемы со здоровьем. Если отнять у них и последнее, это серьезно повлияет на их способность выживать. Часть из них при помощи Кассы страхования от безработицы могли бы в дополнение к пособию найти работу, которая принесет им дополнительные деньги. И только тогда можно начинать разговор об аресте их доходов». Мнение Хабихт разделяет и Касса страхования от безработицы.

Понятно, что судебные исполнители придерживаются иного мнения. «Если востребователями являются дети должника или кто-то другой, для кого эти деньги крайне важны, то их нельзя оставлять без внимания», - сказал Сепп.

Сепп отдает себе отчет в том, что получатели пособия по трудоспособности являются уязвимой целевой группой: «Но, знаете ли вы, что востребователями часто являются получающие алименты дети, а также попавшие в аварию по вине должника люди, которые теперь тоже стали нетрудоспособными, или пенсионеры?» Он добавил, что удержание долга из пособия – это дополнительная возможность для человека, чтобы освободиться от задолженности. Причем, часто люди с инвалидностью сами подают заявление судебным исполнителям, чтобы их пособие по трудоспособности шло на погашение долгов.

В Министерстве юстиции Postimees сказали, что там ждут письменное предложение Палаты людей с ограниченными возможностями, после чего будет принято решение, в какой степени и нужно ли вообще освобождать пособия по трудоспособности от хватки судебных исполнителей.

Сколько денег может арестовать судебный исполнитель?

В любом случае у должника должна оставаться хотя бы минимальная зарплата, то есть сумма в 584 евро, которую арестовывать нельзя. Но не все так просто.

Если должник получает минималку, из его доходов можно удерживать до 20 процентов в месяц, если иного имущества для удовлетворения востребования недостаточно. То же действует тогда, когда доход должника меньше минимальной зарплаты. Нужно учесть и то, что прежде всего из минималки нужно вычесть прожиточный минимум, который составляет 221,36 евро, и только после этого судебный исполнитель может получить пятую часть оставшейся суммы.

Таким образом, из дохода должника, не имеющего иждивенцев, можно арестовать 72,53 евро. Так человеку гарантирован расчетный прожиточный минимум, который арестовывать нельзя. Отдельно подчеркивается, что до 20 процентов от минимальной зарплаты можно изъять у должника только один раз в календарный месяц, вне зависимости от того, как много исполнительных производств в отношении должника ведется.

Также есть доходы, которые нельзя арестовывать, например, социальные пособия, государственные семейные пособия, пенсия, родительская компенсация, но и тут есть исключения, при которых человек должен платить компенсацию за причинение телесных повреждений и причинение вреда здоровью. Из государственной пенсии можно арестовать до половины, но пенсионеру сохраняется как минимум половина ставки народной пенсии.

В таких случаях судебный исполнитель должен внимательно взвесить, в каких объемах доход можно арестовать. Если должник не согласен с объемом арестованного дохода, ему нужно незамедлительно связаться с судебным исполнителем.