Справедливость по-эстонски: у инвалидов забрали последнее

Эстонская палата людей с ограниченными возможностями в течение последней недели получила огромное количество писем и телефонных звонков. «Люди в панике и спрашивают, что случилось», - рассказала Postimees исполнительный директор палаты Аннели Хабихт.
А случилось то, что около 3500 должников со сниженной трудоспособностью в феврале столкнулись с сюрпризом, когда обнаружили, что судебные исполнители арестовали их и без того мизерные пособия или частично, или целиком. Даже прожиточный минимум, который согласно закону составляет 221 евро, исчез со счетов.
«Там, где и без того нечего взять, забрали и последнее, - говорит Хабихт. – Это особо уязвимые люди. У них имеются долгосрочные проблемы со здоровьем и долги. Ежемесячное пособие по трудоспособности для них зачастую является единственным источником доходов, деньгами на проживание. Многие просто пошли за новыми быстрыми кредитами, чтобы покрыть свои расходы».
Так в чем же дело? Глядя со стороны, можно назвать это стечением плохих обстоятельств. Проблема началась с того, что Касса страхования от безработицы завершила работу над новой инфосистемой. Если раньше учреждение вручную обрабатывало лишь один акт об аресте, то современное ИТ-решение автоматические исполнило несколько разных требований от разных исполнителей. Результатом и стало то, что пособие не дошло до счета нуждающегося в помощи, а ушло в карман судебного исполнителя.
Люди получат деньги назад
Виноваты судебные исполнители или инфосистема? Тут мнения расходятся. Министерство юстиции и Касса страхования от безработицы говорят, что исходным источником проблемы является то, что у судебных исполнителей нет достаточно хорошего обзора должников, их доходов и наличия иждивенцев. Именно поэтому на людей с инвалидностью свалилось так много требований: «За содержимое акта об аресте отвечает судебный исполнитель, и за тем, чтобы удерживаемая сумма не превышала оговоренного законом предела, тоже должен следить судебный исполнитель»,- поставил руководитель Кассы страхования от безработицы Меэлис Паавел на вид судебным исполнителям.
Представитель судебных исполнителей Ристо Сепп отметил, что из-за ошибки системы с некоторыми людьми могли переборщить. В то же время, он выставил контраргумент – важно понять, что судебные исполнители не повесили в феврале на людей новые требования, просто в кассе заработала новая ИТ-система, которая собрала вместе данные и обо всех прежних актах об аресте: «Неразбериха и перебор с арестами произошли именно поэтому».
Получилось, как получилось, но теперь проблему можно решить, говорят участники процесса. Кроме того принято принципиальное решение, что части пенсионеров по трудоспособности в дальнейшем можно выставлять только одно требование за раз. Это означает, что следующий акт не будет исполнен до тех пор, пока не исполнен предыдущий.
Все люди со сниженной трудоспособностью, которые остались с пустыми карманами, получат деньги назад. Сепп объяснил, что им нужно попросить справку в Кассе страхования от безработицы, при предъявлении которой судебный исполнитель вернет переплату по аресту. Для уверенности каждому должнику есть смысл связаться со своим судебным исполнителем.
Но можно ли быть на сто процентов уверенными в том, что абсолютно все судебные исполнители выполнят свою обязанность? И Хабихт в этом сомневается: «Конечно, полной гарантии мы дать не можем, но надеемся, что судебные исполнители сдержат свое обещание». В случае если этого не произойдет, человеку нужно подать жалобу. Если и это не поможет, ему придется идти в суд.
Уменьшить хватку судебных исполнителей
На фоне возникшей паники на поверхность вновь поднялся вопрос: должны ли руки судебных исполнителей вообще дотягиваться до пособий по трудоспособности? Хабихт уверена, что не должны: «Мы говорим о людях, живущих на пороге бедности, у которых имеются долгосрочные проблемы со здоровьем. Если отнять у них и последнее, это серьезно повлияет на их способность выживать. Часть из них при помощи Кассы страхования от безработицы могли бы в дополнение к пособию найти работу, которая принесет им дополнительные деньги. И только тогда можно начинать разговор об аресте их доходов». Мнение Хабихт разделяет и Касса страхования от безработицы.
Понятно, что судебные исполнители придерживаются иного мнения. «Если востребователями являются дети должника или кто-то другой, для кого эти деньги крайне важны, то их нельзя оставлять без внимания», - сказал Сепп.
Сепп отдает себе отчет в том, что получатели пособия по трудоспособности являются уязвимой целевой группой: «Но, знаете ли вы, что востребователями часто являются получающие алименты дети, а также попавшие в аварию по вине должника люди, которые теперь тоже стали нетрудоспособными, или пенсионеры?» Он добавил, что удержание долга из пособия – это дополнительная возможность для человека, чтобы освободиться от задолженности. Причем, часто люди с инвалидностью сами подают заявление судебным исполнителям, чтобы их пособие по трудоспособности шло на погашение долгов.
В Министерстве юстиции Postimees сказали, что там ждут письменное предложение Палаты людей с ограниченными возможностями, после чего будет принято решение, в какой степени и нужно ли вообще освобождать пособия по трудоспособности от хватки судебных исполнителей.
Сколько денег может арестовать судебный исполнитель?
В любом случае у должника должна оставаться хотя бы минимальная зарплата, то есть сумма в 584 евро, которую арестовывать нельзя. Но не все так просто.
Если должник получает минималку, из его доходов можно удерживать до 20 процентов в месяц, если иного имущества для удовлетворения востребования недостаточно. То же действует тогда, когда доход должника меньше минимальной зарплаты. Нужно учесть и то, что прежде всего из минималки нужно вычесть прожиточный минимум, который составляет 221,36 евро, и только после этого судебный исполнитель может получить пятую часть оставшейся суммы.
Таким образом, из дохода должника, не имеющего иждивенцев, можно арестовать 72,53 евро. Так человеку гарантирован расчетный прожиточный минимум, который арестовывать нельзя. Отдельно подчеркивается, что до 20 процентов от минимальной зарплаты можно изъять у должника только один раз в календарный месяц, вне зависимости от того, как много исполнительных производств в отношении должника ведется.
Также есть доходы, которые нельзя арестовывать, например, социальные пособия, государственные семейные пособия, пенсия, родительская компенсация, но и тут есть исключения, при которых человек должен платить компенсацию за причинение телесных повреждений и причинение вреда здоровью. Из государственной пенсии можно арестовать до половины, но пенсионеру сохраняется как минимум половина ставки народной пенсии.
В таких случаях судебный исполнитель должен внимательно взвесить, в каких объемах доход можно арестовать. Если должник не согласен с объемом арестованного дохода, ему нужно незамедлительно связаться с судебным исполнителем.