Пн, 17.02.2020
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  • Дом посреди соснового леса: в Куусалу ждет новых обитателей уютное гнездышко

Фото ⟩ Дом посреди соснового леса: в Куусалу ждет новых обитателей уютное гнездышко

Дом в волости Куусалу.

ФОТО: City24

Дом в сосновом лесу в Куусалу подойдет для постоянного проживания, а также может использоваться как дача.

Этот объект недвижимости находится в 45 километрах от Таллинна и всего в километре от моря. На участке, окруженном сосновым лесом, есть баня, гостевой дом, летняя кухня и находящийся на стадии строительства жилой дом.

Выставленный на продажу дом в волости Куусалу.

ФОТО: City24

На первом этаже переоборудованного для временного проживания банного дома находится гостинная-кухня с камином, душевая и туалет. На втором этаже - спальные места.

Выставленный на продажу дом в волости Куусалу.

ФОТО: City24

У строящегося дома готов фундамент и стены первого этажа. На летней кухне есть дровяная плита, коптилка и камин.

Выставленный на продажу дом в волости Куусалу.

ФОТО: City24

На участке также есть детская площадка. Владельцам придется заплатить за новое жилье 145 000 евро.

Выставленный на продажу дом в волости Куусалу.

ФОТО: City24

Подробнее об этом предложении читайте на портале недвижимости City24.

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