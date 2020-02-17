Фото ⟩ Дом посреди соснового леса: в Куусалу ждет новых обитателей уютное гнездышко

Этот объект недвижимости находится в 45 километрах от Таллинна и всего в километре от моря. На участке, окруженном сосновым лесом, есть баня, гостевой дом, летняя кухня и находящийся на стадии строительства жилой дом.

Выставленный на продажу дом в волости Куусалу. ФОТО: City24

На первом этаже переоборудованного для временного проживания банного дома находится гостинная-кухня с камином, душевая и туалет. На втором этаже - спальные места.

Выставленный на продажу дом в волости Куусалу. ФОТО: City24

У строящегося дома готов фундамент и стены первого этажа. На летней кухне есть дровяная плита, коптилка и камин.

Выставленный на продажу дом в волости Куусалу. ФОТО: City24

На участке также есть детская площадка. Владельцам придется заплатить за новое жилье 145 000 евро.

Выставленный на продажу дом в волости Куусалу. ФОТО: City24