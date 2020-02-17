Провизоры: реформу аптек нужно довести до конца

«После продолжавшейся пять лет аптечной реформы Эстония готова к переходу на систему провизорских аптек», - приводит BNS слова председателя правления Палаты провизоров Карин Аламаа-Аас.

После завершающегося 1 апреля пятилетнего переходного периода в Эстонии будут разделены розничная и оптовая продажа лекарств, а право управлять аптеками останется только у провизоров.

«По итогам реформы в Эстонии уже действует более 200 аптек, доли в которых принадлежат провизорам, кроме того, в преддверии окончания реформ ряд крупных аптечных сетей, принадлежащих оптовым продавцам медикаментов, сообщили об участии в аптечной реформе. В аптеках, которые на данный момент не соответствуют требованиям реформы, также предпринимаются действия, которые позволят им продолжать работу после 1 апреля», - сказала Аламаа-Аас.

Она признала, что переход на систему провизорских аптек является вызовом. «Последние три четверти года, к сожалению, ушли на попытки повернуть реформу вспять в коммерческих интересах отдельных крупных предприятий, что привело к нестабильности во всем секторе. Аптека должна быть учреждением, сфокусированным прежде всего на здравоохранении и медицинских проблемах пациентов, а не бизнес-прибыли», - сказала Аламаа-Аас.

По ее словам, провизоры готовы к переходу на новую систему, но для этого также нужны трудовой мир и уверенность, что реформу не отменят в последний момент.

Провизоры, в воскресенье участвовавшие в конгрессах Союза аптек и Палаты провизоров, осудили призыв отменить аптечную реформу, с которым 16 февраля выступило собрание уполномоченных Консервативной народной партии, поскольку ряд содержащихся в нем утверждений не соответствует действительности.

«В интересах пациентов прозрачность сферы медикаментов и предоставление независимой аптечной услуги повсюду. Это и поощряет аптечная реформа, тогда как сосредоточенность аптек в руках 2-3 оптовых продавцов лекарств подвергает снабжение пациентов лекарствами серьезной угрозе, как мы увидели во время внезапного закрытия сетевых аптек 18 декабря», - сказала председатель правления Союза аптек Юлле Ребане.