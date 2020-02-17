Пн, 17.02.2020
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Японцы представили девиз летних Олимпийских игр 2020 года в Токио

Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа.

ФОТО: BEHROUZ MEHRI/AFP

Организационный комитет летних Олимпийских игр 2020 года в Токио обнародовал девиз предстоящих соревнований. Официальным слоганом главного спортивного форума четырехлетия стала фраза: United by emotion - «Объединенные эмоциями», пишет NEWSru.

«Совсем скоро наступит тот момент, когда люди по всему миру захотят поделиться своими эмоциями, на которые их вдохновит Олимпиада. И оргкомитет „Токио-2020“ решил использовать этот девиз, чтобы стремиться к успешному проведению Игр», - отметили организаторы.

По этому случаю организаторами был представлен промо-ролик, в котором приняла участие темнокожая японская теннисистка Наоми Осака.

Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа, Паралимпиада продлится с 25 августа по 6 сентября.

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