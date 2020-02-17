Японцы представили девиз летних Олимпийских игр 2020 года в Токио

«Совсем скоро наступит тот момент, когда люди по всему миру захотят поделиться своими эмоциями, на которые их вдохновит Олимпиада. И оргкомитет „Токио-2020“ решил использовать этот девиз, чтобы стремиться к успешному проведению Игр», - отметили организаторы.