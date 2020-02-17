Пн, 17.02.2020
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Китайские ученые выдвинули новую версию происхождения коронавируса

Больница в Ухане

ФОТО: Cheng Min/ZUMAPRESS.com

Источником распространения коронавируса может быть научная лаборатория в провинции Ухань, расположенная неподалеку от рынка морепродуктов, который до сих пор считали эпицентром распространения инфекции.

Об этом сообщает портал Фонтанка, ссылаясь на сайт LondonLovesBusiness, который, в свою очередь, приводит заявление двух китайских биологов - Ботао Сяо и Лэя Сяо.

«Мы отметили две лаборатории, проводящие исследования коронавируса летучей мыши в Ухане, одна из которых находилась всего в 280 метрах от рынка морепродуктов. Мы кратко изучили историю лабораторий и предположили, что коронавирус, вероятно, произошел оттуда», – заявили ученые.

По их словам, изначально подопытные животные были заражены штаммом вируса, который не мог передаваться человеку. Однако в лабораторных условиях вирус мог мутировать.

Сегодня в Пекин прибыла группа сотрудников Всемирной организации здравоохранения, которая займется расследованием новой эпидемии и того, как она возникла.

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