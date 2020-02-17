Google внедрит поддержку NFC и дополненную реальность в прямо в браузере на всех платформах

Помимо данной технологии, компания также внедрила в свой браузер и API Web NFC, благодаря которому смартфоны, планшеты и прочие мобильные устройства смогут взаимодействовать с объектами в реальном мире при помощи специальных NFC-меток. И все это, как и в случае с API WebXR, будет происходить непосредственно в браузере Chrome, без необходимости устанавливать какие-либо специальные приложения. Напомним, что полноценный релиз Google Chrome 81 ожидается уже совсем скоро — ближе к концу марта 2020 года.