Google внедрит поддержку NFC и дополненную реальность в прямо в браузере на всех платформах

В сети появилась информация о том, что Google начала внедрять в свой браузер Chrome новейшие технологии, в том числе поддержку NFC и технологии дополненной реальности, пишет Ferra.
Так, уже сейчас бета-версия Chrome 81 на всех платформах, а именно Android, Linux, macOS и Windows, начала поддерживать API WebXR, которая в свою очередь ответственна за работу дополненной реальности прямо в браузере. Пользователям достаточно лишь активировать определенные флаги, после чего у них запустится поддержка сайтов с дополненной реальностью.
Помимо данной технологии, компания также внедрила в свой браузер и API Web NFC, благодаря которому смартфоны, планшеты и прочие мобильные устройства смогут взаимодействовать с объектами в реальном мире при помощи специальных NFC-меток. И все это, как и в случае с API WebXR, будет происходить непосредственно в браузере Chrome, без необходимости устанавливать какие-либо специальные приложения. Напомним, что полноценный релиз Google Chrome 81 ожидается уже совсем скоро — ближе к концу марта 2020 года.