Новая веб-платформа позволит жителям Эстонии сравнить свою зарплату с зарплатами коллег

«Приложением смогут пользоваться все эстоноземельцы, которые хотят сравнить свою зарплату со средним показателем соответствующих региона, сферы и пол», - сказала порталу Geenius уполномоченная по равноправию Лийза Пакоста.

Пакоста рассчитывает на то, что платформа сделает рынок труда в Эстонии более открытым и прозрачным, а также позволит женщинам, которые до сих пор получали меньшие зарплаты за ту же работу, быть успешнее на переговорах.

Платформа не ограничится зарплатами, но также позволит принимать более информированные решения по накоплению пенсии. «Например, если долго сидеть дома с ребенком, пенсия будет меньше. Это позволит женщинам и архитекторам политики осознать влияние многих решений на будущую пенсию», - сказала Пакоста.

Платформа основана на данных государственного регистра труда. «Насколько нам известно, в таком виде их пока не делали публично доступными для пользователей, также, насколько нам известно, их ранее не использовали в научной работе», - сказал порталу старший научный работник экономического факультета Тартуского университета Яан Массо.

Платформа будет предоставлять информацию о средних зарплатах, а также о разрывах в зарплатах. Данные будут доступны в разрезе профессий и уездов, чтобы пользователи получали наиболее точное представление об условиях именно в их регионе.