Тренер "Зенита" Сергей Семак призвал государство полностью уйти из футбола

"Теоретически футбол может быть в России бизнесом, но для минимального количества клубов. В любом бизнесе нужно понимать, за счет чего этот бизнес будет жить. В футболе это - телевидение, болельщики, отчисления за участие в еврокубках", - цитирует "Фонтанка" выступление Семака в Петербурге в закрытом деловом Клубе идей.

Болельщиков Семак отмел сразу, за исключением нескольких городов, где высокая посещаемость. Зарабатывать на болельщиках в РФ, по его мнению, могут позволить себе три-четыре команды.

Ситуацию с телевидением в стране тренер назвал полным провалом, потому что отечественный футбол получает от телевидения копейки по сравнению с другими странами, где это главный источник дохода. На все 16 команд Премьер-лиги по контракту с телевидением идет 10 млн евро, это не покрывает даже части расходов.

Самый серьезный заработок в России - это выступление в еврокубках. "Зенит" в этом году заработал около 50 млн за выступление в Лиге чемпионов - очень серьезные деньги, на которые может жить команда. Других пополнений бюджета очень мало.

"Экономическая составляющая сейчас не действует, поэтому футбол в большей степени дотационный. Один из вариантов выхода из этой ситуации - государство должно полностью уйти из спорта. В этом случае мы увидим в краткосрочной перспективе падение футбола. Но постепенно мы выйдем на какой-то баланс по зарплатам и узнаем, сколько наш футбол стоит по-настоящему", - отметил специалист.