Экспедиция Антарктики 200 подошла к концу: давайте беречь друзей и море

Пунта-Аренас, столица Патагонии в Чили, расположен около Магелланова пролив, именно он ста на несколько дней домом для нашего корабля. Нам показалось символичным, что день, когда звон якорной цепи ознаменовал окончание экспедиции «Антарктика 200», выпал на годовщину рождения одного из наших любимцев-полярников Эрнеста Шэклтона. За праздничным ужином мы открыли виски его имени и подняли стаканы, как обычно делается на могиле Шэклтона на Южной Георгии, со словами «To the boss!»

Старые полярники наконец-то встретились. ФОТО: CJ Kask

Естественно, не забыли мы и Фабиана Готтлиба фон Беллинсгаузена, благодаря которому мы вообще начали свое путешествие. Бутылка с его именем тоже была принесена на стол. Старичку, который чудесно хранил нас на протяжении всего пути, мы тоже с общего согласия плеснули за борт еще стопочку в знак благодарности. А потом мы говорили, говорили, говорили. Слушали музыку и снова говорили. А потом читали стихи. Наизусть читали Вийдинга, Бодлера, Тальвика, Крылова. А потом говорили снова, и тогда боцман поставила хоровую музыку Пярта Уусберга. И мы говорили снова. Это был чертовски долгий и прекрасный вечер.

Последний этап от Антарктиды через Фолкленды в Пунта-Аренас был во многих смыслах вишенкой на торте, который был успешно выпечен за время предыдущих этапов. Наш парусник просто летел по океану. Направление ветра за время этого путешествия еще ни разу не было столь благоприятным. Мы убедительно проверили, что для нашей яхты подходит ветер сильнее среднего. Как мощно его крепкий корпус разрезает тогда волны! Этот звук в вантах и шорох, с которым нос разрезает волны из можно слушать с почтительным восхищением бесконечно. Если обычно наша средняя скорость составляла 6-7 узлов, и мотор обычно поддерживал паруса на низких оборотах, то теперь мы мчались под полными парусами со скоростью 12-13 узлов.

Второй пересечение пролива Дрейка было захватывающим и разнообразным. Море показало нам, что оно умеет, а мы показали ему, что умеем мы. Была равная и по-спортивному азартная борьба, все остались довольны. Даже Валентинов день прекрасно отметили. В этот день мы по сверкающем солнцем устроили одно из самых замечательных «морских сражений», прекрасную гонку на сильных волнах. Вода постоянно хлестала через палубу и окна, некоторые получили себе пару ведер воды в койку через вентиляционное отверстие. У холодильника норовила открыться дверь, а в салоне одна дверь просто отвалилась. Поломало нас прилично. Плита несколько раз застревала на камбузе под углом в 45 градусов.