Экспедиция Антарктики 200 подошла к концу: давайте беречь друзей и море

Последняя запись в судовом журнале экспедиции «Адмирала Беллинсгаузена» (11.07.2019 – 15.02.2020) помогает оглянуться на большое антарктическое путешествие и друзей, которых команда приобрела за это время.
Пунта-Аренас, столица Патагонии в Чили, расположен около Магелланова пролив, именно он ста на несколько дней домом для нашего корабля. Нам показалось символичным, что день, когда звон якорной цепи ознаменовал окончание экспедиции «Антарктика 200», выпал на годовщину рождения одного из наших любимцев-полярников Эрнеста Шэклтона. За праздничным ужином мы открыли виски его имени и подняли стаканы, как обычно делается на могиле Шэклтона на Южной Георгии, со словами «To the boss!»
Естественно, не забыли мы и Фабиана Готтлиба фон Беллинсгаузена, благодаря которому мы вообще начали свое путешествие. Бутылка с его именем тоже была принесена на стол. Старичку, который чудесно хранил нас на протяжении всего пути, мы тоже с общего согласия плеснули за борт еще стопочку в знак благодарности. А потом мы говорили, говорили, говорили. Слушали музыку и снова говорили. А потом читали стихи. Наизусть читали Вийдинга, Бодлера, Тальвика, Крылова. А потом говорили снова, и тогда боцман поставила хоровую музыку Пярта Уусберга. И мы говорили снова. Это был чертовски долгий и прекрасный вечер.
Последний этап от Антарктиды через Фолкленды в Пунта-Аренас был во многих смыслах вишенкой на торте, который был успешно выпечен за время предыдущих этапов. Наш парусник просто летел по океану. Направление ветра за время этого путешествия еще ни разу не было столь благоприятным. Мы убедительно проверили, что для нашей яхты подходит ветер сильнее среднего. Как мощно его крепкий корпус разрезает тогда волны! Этот звук в вантах и шорох, с которым нос разрезает волны из можно слушать с почтительным восхищением бесконечно. Если обычно наша средняя скорость составляла 6-7 узлов, и мотор обычно поддерживал паруса на низких оборотах, то теперь мы мчались под полными парусами со скоростью 12-13 узлов.
Второй пересечение пролива Дрейка было захватывающим и разнообразным. Море показало нам, что оно умеет, а мы показали ему, что умеем мы. Была равная и по-спортивному азартная борьба, все остались довольны. Даже Валентинов день прекрасно отметили. В этот день мы по сверкающем солнцем устроили одно из самых замечательных «морских сражений», прекрасную гонку на сильных волнах. Вода постоянно хлестала через палубу и окна, некоторые получили себе пару ведер воды в койку через вентиляционное отверстие. У холодильника норовила открыться дверь, а в салоне одна дверь просто отвалилась. Поломало нас прилично. Плита несколько раз застревала на камбузе под углом в 45 градусов.
В тот день мы не готовили еду, акробатика возле плиты оказалась бы слишком сложной. У нас возник было план прикрепить вахтенного по камбузу ремнями безопасности, но потом мы сдались без боя, просто переживали впечатления. Капитан несколько раз заговаривал о торте к Валентинову дню, и мы его испекли. Здорово было съесть его вечером в компании друзей, даже волны немного утихомирились.
Когда стал приближаться Пунта-Аренас, мы знали, что на входе в Магелланов пролив скорость течения может составлять семь узлов. Это течение движется не в одном направлении, а в соответствии с приливами и отливами. Пролив – неверный термин в том смысле, что кажущийся на карте маленькой речкой пролив местами столь же широк, как Финский залив и весьма сложно определить, где именно мы попадем на это течение. Но нас оно подхватило, как будто окрылив яхту. Мы прибыли на место на семь часов раньше запланированного! Следует отметить, что нам вообще редкостно везло с морем во время всей экспедиции.
Участник последнего этапа, матрос Марти Хяэль, сказал, что его много раз спрашивали, зачем ему такая экспедиция. И он отвечал, что именно такими предприятиями мы можем сделать нашу маленькую Эстонию больше в духовном смысле. В том числе большей морской державой. Это настолько просто. Музыка, культура, наука, судоходство — они объединяют людей по всему миру. Когда вы делаете что-то значимое в той или иной области, это одинаково отзывается в людях по всему миру.
Окружающая среда и климат — общие у всех нас. Когда президент маленькой Эстонии, которая родом с того же острова, где родился первооткрыватель Антарктики Беллинсгаузен, берет дело в свои руки и говорит об этом между тающими ледниками, ее голос звучит намного громче, чем мог надеяться народ, который она представляет. На антарктических базах известие о приезде президента распространялось как лесной пожар или скорее морская волна. Керсти Кальюлайд стала третьим президентом в истории, посетившим Антарктиду. И она не просто посетила, а в качестве члена команды «Адмирала Беллинсгаузена» в течение десяти дней ездила на научные базы. В Антарктиде никогда не было так много сине-черно-белых флагов. Это было неописуемо приятное чувство, когда базы нескольких стран приветствовали нас большим самодельным эстонским триколором.
Мы искренне надеемся, что наша цель была достигнута с помощью всех наших попутчиков, сопереживающих и хороших людей, которые внесли свой вклад во многих отношениях. Это действительно трогательно, сколько замечательных поздравлений мы получили за последние 24 часа. Среди нас была Лаура Деккер, самый молодой человек в мире, совершивший кругосветное путешествие под парусом, которая также посетила Эстонию в конце января.
Когда оглядываешься назад и думаешь обо всех тех людях в разных частях мира, с которыми мы встречались, мы можем быть уверены, что у Эстонии много новых друзей, и они достойные друзья. Давайте держаться вместе, держаться моря, и давайте будем сплоченными.
Так держать!