У россиянки с лайнера Diamond Princess подтвердился коронавирус

«Коронавирус был выявлен у находящейся на борту гражданки России. В ближайшее время россиянку доставят в больницу, где она пройдет курс лечения», - говорится в заявлении дипмиссии. Посольство намерено держать на контроле ситуацию вокруг находящихся на судне россиян.

Ранее министр здравоохранения и социального обеспечения Японии Кацунобу Като объявил о 99 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией на лайнере. Таким образом, общее число заболевших среди пассажиров и членов экипажа возросло c 355 до 454 человек, сообщает NEWSru со ссылкой на South China Morning Post.

«Наши граждане находятся пока под карантином, под наблюдением японских врачей. Соответственно нам надо дождаться завершения карантинных мероприятий для того, чтобы определиться по дальнейшим шагам», - заявил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов, комментируя возможность эвакуации россиян с лайнера. Его слова приводит РИА «Новости».

По первоначальному плану, карантин на лайнере должен продлиться до 19 февраля, после чего пассажиры смогут сойти на берег. Минздрав рассматривает возможность провести анализ у всех оставшихся пассажиров, однако спикер правительства Ёсихидэ Суга выразил сомнение в том, что это будет технически возможно.

Ранее сообщалось об эвакуации с борта судна более 400 граждан США и 35 итальянцев, включая капитана и членов экипажа судна. Кроме того, власти решили эвакуировать пожилых и страдающих хроническими заболеваниями пассажиров, которые наиболее подвержены заражению и начали испытывать стресс из-за долгого пребывания в замкнутом пространстве.

Кроме того, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что страна также намерена эвакуировать своих граждан с лайнера, сообщил местный телеканал ABC. В настоящее время на борту круизного лайнера находятся более 200 австралийцев, у более 20 из них был обнаружен коронавирус. Самолет доставит австралийских пассажиров на родину в среду, им предстоит 14-дневный карантин.

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени понедельника (19:00 МСК воскресенья) число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило 70,548 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 1,77 тыс. случаев, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Госкомитет здравоохранения КНР.

За истекшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 2,048 тыс. человек, смертельных случаев - на 105. Из них в эпицентре заболевания провинции Хубэй скончались 100 человека, в провинции Хэнань - три человека, в провинции Гуандун - два человека.

В больницах страны в настоящее время проходит курс лечения 57934 человек, состояние более 10,6 тыс. больных оценивается как тяжелое. В то же время, почти 11 тысяч человек выздоровели и выписаны из медучреждений.

На китайских территориях вне материковой части зарегистрировано 87 новых случаев заболевания: в Гонконге - 57 (при одном случае смертельного исхода), в Макао - 10, на Тайване - 20 (один случай смерти). Всего в мире, не считая материкового Китая, число заразившихся достигло 778 человек. Летальный исход зафиксирован в пяти случаях: по одному в Японии, Гонконге, Франции, на Тайване и на Филиппинах.