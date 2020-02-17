У россиянки с лайнера Diamond Princess подтвердился коронавирус

На круизном лайнере Diamond Princess, стоящем на карантине у берегов Японии, выявлено еще 99 случаев заражения коронавирусом нового типа, одна из заразившихся - гражданка РФ. Об этом сообщается в Facebook посольства России в Токио.
«Коронавирус был выявлен у находящейся на борту гражданки России. В ближайшее время россиянку доставят в больницу, где она пройдет курс лечения», - говорится в заявлении дипмиссии. Посольство намерено держать на контроле ситуацию вокруг находящихся на судне россиян.
Ранее министр здравоохранения и социального обеспечения Японии Кацунобу Като объявил о 99 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией на лайнере. Таким образом, общее число заболевших среди пассажиров и членов экипажа возросло c 355 до 454 человек, сообщает NEWSru со ссылкой на South China Morning Post.
«Наши граждане находятся пока под карантином, под наблюдением японских врачей. Соответственно нам надо дождаться завершения карантинных мероприятий для того, чтобы определиться по дальнейшим шагам», - заявил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов, комментируя возможность эвакуации россиян с лайнера. Его слова приводит РИА «Новости».
По первоначальному плану, карантин на лайнере должен продлиться до 19 февраля, после чего пассажиры смогут сойти на берег. Минздрав рассматривает возможность провести анализ у всех оставшихся пассажиров, однако спикер правительства Ёсихидэ Суга выразил сомнение в том, что это будет технически возможно.
Ранее сообщалось об эвакуации с борта судна более 400 граждан США и 35 итальянцев, включая капитана и членов экипажа судна. Кроме того, власти решили эвакуировать пожилых и страдающих хроническими заболеваниями пассажиров, которые наиболее подвержены заражению и начали испытывать стресс из-за долгого пребывания в замкнутом пространстве.
Кроме того, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что страна также намерена эвакуировать своих граждан с лайнера, сообщил местный телеканал ABC. В настоящее время на борту круизного лайнера находятся более 200 австралийцев, у более 20 из них был обнаружен коронавирус. Самолет доставит австралийских пассажиров на родину в среду, им предстоит 14-дневный карантин.
В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени понедельника (19:00 МСК воскресенья) число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило 70,548 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 1,77 тыс. случаев, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Госкомитет здравоохранения КНР.
За истекшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 2,048 тыс. человек, смертельных случаев - на 105. Из них в эпицентре заболевания провинции Хубэй скончались 100 человека, в провинции Хэнань - три человека, в провинции Гуандун - два человека.
В больницах страны в настоящее время проходит курс лечения 57934 человек, состояние более 10,6 тыс. больных оценивается как тяжелое. В то же время, почти 11 тысяч человек выздоровели и выписаны из медучреждений.
На китайских территориях вне материковой части зарегистрировано 87 новых случаев заболевания: в Гонконге - 57 (при одном случае смертельного исхода), в Макао - 10, на Тайване - 20 (один случай смерти). Всего в мире, не считая материкового Китая, число заразившихся достигло 778 человек. Летальный исход зафиксирован в пяти случаях: по одному в Японии, Гонконге, Франции, на Тайване и на Филиппинах.
Между тем в Китае установили 21 вид преступлений, связанных со вспышкой коронавируса COVID-19, за которые грозит наказание вплоть до смертной казни. Второй народный суд средней ступени Пекина разъяснил, что высшая мера грозит зараженным, носителям патогена, которые отказываются от лечения и карантина или самовольно нарушают карантинный режим, посещают общественные места и транспорт.
К той же категории относятся лица с подозрением на коронавирус, чей отказ от лечения, карантина привел к распространению заболевания. Смертная казнь также предусмотрена за преднамеренный вред медицинским работникам, например, плевок во врача или повреждение защитной одежды.
Преднамеренная передача патогенов инфекционных заболеваний, приведшая к тяжким последствиям вплоть до гибели человека или серьезного ущерба государственной и частной собственности, карается пожизненным заключением или смертной казнью. Заражение без тяжких последствий грозит сроком от 3 до 10 лет лишения свободы.
Чиновникам смертная казнь грозит за попытку использовать вспышку заболевания ради личного обогащения, а ответственным сотрудниками предприятий - за производство и продажу поддельных или некачественных лекарств. Сокрытие симптомов коронавируса, а также фактов поездки в Ухань и провинцию Хубэй может расцениваться как предумышленная угроза общественной безопасности и повлечь наказание от трех лет лишения свободы до смертной казни.
15 февраля Национальная комиссия по здравоохранению Китая запретила жителям с кашлем, температурой и другими симптомами вирусного заболевания передвигаться по стране в автобусах, поездах и самолетах. Все граждане, возвращающиеся домой после праздников из зоны очага эпидемии, должны оставаться дома либо под наблюдением врачей 14 дней.
В КНДР, по данным южнокорейских СМИ, уже применяют высшую меру наказания за нарушения карантина по коронавирусу, хотя о случаях заражения COVID-19 в Северной Корее не сообщалось. Как пишет газета Dong-a Ilbo, расстреляли северокорейского торгового представителя, который после возвращения из Китая нарушил условия карантина и пошел в общественную баню. А высокопоставленный сотрудник Агентства национальной безопасности КНДР, скрывший свой визит в Китай, якобы был сослан на ферму.
15 февраля в Европе был зафиксирован первый случай смерти от коронавируса. Во Франции скончалась 80-летняя туристка из Китая, сообщила французский министр здравоохранения Аньес Бузен. Женщина прибыла во Францию 16 января из китайской провинции Хубэй, откуда коронавирус начал распространяться по миру. Дочь умершей пациентки, у которой тоже был выявлен коронавирус, находится в той же больнице. По словам Бузен, сейчас ее состояние больше не вызывает опасений, в ближайшее время ее выпишут. Всего во Франции было отмечено 11 случаев заражения коронавирусом, шестеро пациентов остаются в больницах. По словам министра, их состояние на сегодняшний день не вызывает беспокойства.