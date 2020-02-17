В Таллинне снизилось число не владеющих эстонским языком учителей

Если в 2018 году в Таллинне 240 учителей общеобразовательных школ и детских садов не владели эстонским языком на требуемом законом уровне В2, то к февралю этого года их число снизилось до 204, передает Rus.ERR.
Соответствующие данные в ответ на запрос депутата Таллиннского горсобрания Марта Луйка привел вице-мэр столицы Вадим Белобровцев.
Он заверил, что власти Таллинна по-прежнему организовывают для педагогов бесплатные языковые курсы.
"В 2018 году в таких курсах участвовал 91 учитель, в 2019 году - 92 учителя", - отметил вице-мэр.
"В бюджете этого года также есть деньги, чтобы учителя могли продолжить или начать учебу", - уточнил Белобровцев ERR.