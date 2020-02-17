Лавров: США создают предпосылки для развертывания запрещенных ДРСМД ракет в Европе и Азии

"Мы с французами, конечно, будем на эти темы говорить, но для того чтобы договариваться о конкретных решениях, нужны многосторонние переговоры, многосторонние консультации с участием, конечно же, США, которые разрушили договор (о ликвидации ракет средней и меньшей дальности) и сейчас активно создают предпосылки для развертывания этих некогда запрещенных вооружений и в Европе, да и собственно в Азии, - они этого не скрывают", - сказал он на пресс-конференции в Мюнхене.