Пн, 17.02.2020
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Лавров: США создают предпосылки для развертывания запрещенных ДРСМД ракет в Европе и Азии

Сергей Лавров.

ФОТО: Russian Foreign Ministry/Russian Foreign Ministry/TASS

Соединенные Штаты создают предпосылки для развертывания запрещенных ДРСМД ракет в Европе и Азии, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы с французами, конечно, будем на эти темы говорить, но для того чтобы договариваться о конкретных решениях, нужны многосторонние переговоры, многосторонние консультации с участием, конечно же, США, которые разрушили договор (о ликвидации ракет средней и меньшей дальности) и сейчас активно создают предпосылки для развертывания этих некогда запрещенных вооружений и в Европе, да и собственно в Азии, - они этого не скрывают", - сказал он на пресс-конференции в Мюнхене.

Лавров подчеркнул, что упоминается Япония, упоминается Корея, упоминаются и острова в Тихом океане.

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