Фото и видео ⟩ Попавший в страшное ДТП автомобиль спасателей уже не спасти: на покупку нового требуется 440 000 евро

На прошлой неделе гендиректор Спасательного департамента Куно Таммеару отправил в Министерство внутренних дел письмо, в котором отметил, что после ДТП машина спасателей стала непригодна для использования. Эксперты Спасательного департамента осмотрели автомобиль и запросили первоначальное ценовое предложение его на восстановление.

Велика вероятность того, что восстановление будет стоить не менее 60 процентов от цены нового автомобиля, поэтому Спасательный департамент не видит смысла в его починке. Куно Таммеару отметил, что, согласно общей практике страхования, машины с такими повреждениями не восстанавливают, вместо них просто покупают новые. Новый Scania стоит 440 000 евро.

Также Спасательный департамент просит правительство дополнительно выделить из резерва 98 000 евро на покупку контейнера-цистерны, пострадавшей при транспортировке.

«Контейнер позволяет обеспечить на месте спасения бесперебойную подачу воды и является важным компонентом для разрешения требующих нашего вмешательства ситуаций», - объяснил Куно Таммеару. Решение о выделении денег правительство примет на своем заседании.