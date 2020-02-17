Tesla Model S и Model X стали еще более автономными

Но компания не останавливается на достигнутом. Tesla решила еще больше увеличить запас хода в Model S и Model X, пишет Ixbt.com. Теперь новые автомобили в комплектациях Long Range Plus могут похвастаться запасом хода в 627 и 565 км соответственно. Для сравнения, ранее показатели составляли 600 и 528 км соответственно.