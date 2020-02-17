Tesla Model S и Model X стали еще более автономными

Электромобили Tesla были первыми, которые впечатляли в том числе своим запасом хода. Сейчас на рынке уже немало машин со сходными показателями, но модели Tesla все равно впечатляют.
Но компания не останавливается на достигнутом. Tesla решила еще больше увеличить запас хода в Model S и Model X, пишет Ixbt.com. Теперь новые автомобили в комплектациях Long Range Plus могут похвастаться запасом хода в 627 и 565 км соответственно. Для сравнения, ранее показатели составляли 600 и 528 км соответственно.
Судя по словам Маска, все Model S и Model X, произведенные в последние месяцы, вскоре получат обновления ПО, увеличивающие автономность.
Кроме того, Tesla Mode S Long Range Plus теперь поставляется с новыми колесными дисками, но это не так важно.