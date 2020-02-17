Протоиерей сравнил гражданских жен с бесплатными проституками: в РПЦ извинились

"Протоиерей Димитрий Смирнов нередко позволяет себе эпатажные высказывания, оскорбительные для женщин. Делает он это, как я полагаю, из благих побуждений, желая привлечь внимание общественности к теме защиты брака и семьи. Однако получается не всегда удачно. Приношу свои извинения тем многочисленным женщинам, которые почувствовали себя оскорбленными очередным эпатажным высказыванием священника", - сказал митрополит Иларион.

При этом представитель Московского патриархата отметил, что в "незарегистрированном сожительстве мужчины и женщины" женщина "нередко оказывается слабым звеном, особенно если мужчина состоятелен".

По мнению Илариона, проблема незарегистрированных браков "требует комплексного подхода и вдумчивого обсуждения, в ходе которого необходимо тщательно подбирать слова, чтобы они не звучали оскорбительно".

Ранее глава патриаршей комиссии по делам семьи Дмитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества OrthodoxBRO сравнил гражданских жен с "бесплатными проститутками".