Maxima не боится прихода Lidl: "Мы в любом случае останемся лидерами рынка"

Возглавляющий сеть Maxima в Эстонии на протяжении последнего полугода Волкас заявил в понедельник на пресс-конференции в новой штаб-квартире Maxima, что благодаря своей ценовой программе «Ära maksa üle» («Не переплачивай») они помогли клиентам сэкономить 2,1 миллиона евро за три месяца. Одним из основных направлений 2020 года будет расширение сферы охвата программы, чтобы включить в нее более дорогие продукты (например, помимо молока и яблок, также оливковое масло и более дорогие напитки).

В общей сложности в программу скидок сеть обещает включить сотни различных продуктов.

По словам Волкаса, сохранение позиции лидера на рынке в сегменте цен очень важно для Maxima. Сеть супермаркетов планирует в этом году расширить ассортимент своей продукции в Эстонии именно за счет местной продукции, хотя, как Maxima может продавать тот же продукт дешевле, чем, к примеру, Selver, Волкас комментировать отказался, сказав только, что у каждой компании есть своя ценовая политика и рыночная стратегия.

Прихода в Эстонию знаменитой дешевой сети Lidl Волкас не боится, заявляя, что конкуренция хороша для покупателя и рынка в целом. По словам Волкаса, появление Lidl заставит всех прилагать больше усилий. Тем не менее, он полон уверенности, что по ценам Maxima была, есть и останется лидером рынка в Эстонии.

Существенных изменений в покупательной способности потребителей в 2020 году Волкас не прогнозирует. Что касается потребления, то глава Maxima Estonia отметил, что в целом в странах Балтии потребители делают выбор в пользу более здоровой продукции.