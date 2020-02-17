В Нарве появился новый вид туристов: граждане ЕС, которых не пропустили в Россию

Отели побили рекорд 2014 года

Официальная статистика отражает только ночевки туристов в официальным местах размещения. Не удается собирать статистику по тем туристам, которые используют сервисы Booking.com и Airbnb (это десятки мест для ночевки), а также по туристам, которые не ночуют в Нарве, а проводят в городе только один день. Но по данным отелей всё-таки видны тенденции в сфере туризма.

За прошлый год турпоток в Нарву вырос сразу на 22%. В реальности рост был не такой сильный - скачок в статистике отчасти объясняется тем, что данные за прошлый год предоставили департаменту не семь, как раньше, а девять отелей, гостевых домов и хостелов. В сумме за год в них жили 38 318 человек.

Кстати, Эстонию за год посетили с ночевкой 3,8 млн туристов, то есть Нарве достался только 1% от общего турпотока.

Но Ольга Черемушкина, отвечающая за сферу туризма в Департаменте развития и экономики Нарвы, отмечает, что 2019 год стал для нарвских отелей рекордным за всю историю. Прежний рекорд был установлен в 2014 году, но после введение взаимных санкций между ЕС и РФ в Нарве стало меньше российских туристов, которые составляли большинство среди гостей.

Вернулись россияне и появились латыши

“Рост наблюдался по всем направлениям, но в первую очередь - среди иностранных туристов. Количество эстоноземельцев подросло не так сильно - всего на пять процентов. А если вспомнить 17-й и 18-й годы, то тогда рост был 26%, - сказала Ольга Черемушкина. - Количество россиян выросло на 20%, а в 17-18 года было снижение на 15%”.

47% гостей нарвских отелей - это жители других городов Эстонии, причем большинство из них приезжают в Нарву по работе, хотя и называются в статистике туристами. На втором месте (24%) - россияне, большинство из которых действительно туристы.

“На третье место вышли латыши - 6,4%, хотя традиционно на третьем месте были финны”, - сказала Ольга Черемушкина.

При этом гости приезжают на более короткий срок, чем раньше. В среднем, каждый турист проводит в городе всего 1,5 ночевки.

Появление латышей и другие изменения могут объясняться введением бесплатных электронных виз в Санкт-Петербург для граждан ЕС: путешественники ночуют в Нарве, а на следующий день едут в город на Неве. Причем, так поступают не только одиночные туристы - этой схемой стали пользоваться и турфирмы для организованных групп.

Неправильно оформленные электронные визы, как ни странно, тоже увеличивают наполняемость нарвских отелей.

“У нас получился новый сегмент туристов, которые приезжают с неправильно оформленными документами, и деваться им совершенно некуда, - рассказала Ольга Черемушкина. - Они сначала идут к нам в инфопункт, мы их устраиваем в гостиницы”.

Пока эти туристы переоформляют электронные визы, им приходится жить в нарвских отелях.

Другой причиной роста турпотока стали крупные культурные события. Самая лучшая заполняемость отелей в прошлом году наблюдалась в августе и сентябре, когда проходил фестиваль городской культуры Station Narva, а на Кренгольме шли “Кремлевские соловьи”.

Гостей будут привлекать баней в Ивангороде и старой Нарвой в VR-очках

Специалисты по туризму из Нарвы участвовали в прошлом году в различных выставках и фестивалях за границей. В самой Нарве прошли сразу десять ознакомительных рейсов для журналистов, блогеров и представителей турфирм из Эстонии, Финляндии и России.

В этом году Департамент развития и экономики планирует сделать новую интернет-страницу для туристов и установить новые указатели на городских улицах. Также совместно с Ивангородом создается виртуальный старый город, который можно будет увидеть в очках виртуальной реальности или через приложение на смартфоне.

“В планах сделать часть Нарвы и часть Ивангорода, чтобы, например, люди на променаде могли посмотреть через реку и увидеть Ивангород XVIII века. А из Ивангорода, соответственно, Нарву XVIII века”, - сказала Ольга Черемушкина.