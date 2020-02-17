Фигуристка Алина Загитова пообещала вернуться к соревнованиям в следующем сезоне

Российская фигуристка Алина Загитова сообщила, что собирается вернуться к выступлениям на соревнованиях. Она планирует выйти на лед в сезоне-2020/21, передает NEWSru.
17-летняя фигуристка в декабре 2019 года заявила о приостановке карьеры, однако в начале января, насытившись выступлениями в ледовых шоу, вернулась к тренировкам. Параллельно она готовится к сдаче ЕГЭ и поступлению в вуз. За это время она пропустила чемпионаты России и Европы.
«Абсолютно точно могу сказать, что я хочу довести свою программу до совершенной версии. Мне как-то совесть, наверное, уже не позволяет сидеть и ничего не делать. Хочется всегда что-то делать. На следующий сезон я попытаюсь выйти на новый уровень и вернуться к соревнованиям», - заявила Загитова в документальном фильме для японского телевидения.
みなさん、こんにちは！🙋♀ 日本のテレビ朝日📺からの素晴らしいニュースです -アリーナ・ザギトワに関しての新しい番組です🙈❤😊： 私の故郷、幼少時代、学校、先生、私の気持ちやフィギュアスケート、人生そして私自身についてのインタビューです🎙📽📺 2月16日（日）13：55〜15:20に日本のテレビ朝日にて放映されるので、ぜひみてください。// Всем привет! 🙋♀️ 16 февраля выйдет передача об Алине Загитовой 🙈❤😊 на японском телеканале AsahiTV. Вы увидете мой родной город Ижевск, моё детство, мою школу, моих учителей, мои фотографии, а также моё интервью о жизни и фигурном катании🎙📽📺. Время показа программы 16 фев. (вскр) 13:55-15:20, ТВ Асахи, на японском языке // Hello Everyone! 🙋♀️ Great news from Japanese Asahi TV 📺 - a new program about Alina Zagitova 🙈❤😊: my native city, my childhood, school, teachers and my interview about myself, my feelings, career and figure skating 🎙📽📺. Join AsahiTV on Feb.16 (Sunday) at 13:55-15:20
Фильм о жизни и спортивных успехах единственной российской чемпионки Олимпиады, мира и Европы вышел на японском телеканале Asahi TV под названием «Королева Загитова: правда о карьере».