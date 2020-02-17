Фигуристка Алина Загитова пообещала вернуться к соревнованиям в следующем сезоне

17-летняя фигуристка в декабре 2019 года заявила о приостановке карьеры, однако в начале января, насытившись выступлениями в ледовых шоу, вернулась к тренировкам. Параллельно она готовится к сдаче ЕГЭ и поступлению в вуз. За это время она пропустила чемпионаты России и Европы.

«Абсолютно точно могу сказать, что я хочу довести свою программу до совершенной версии. Мне как-то совесть, наверное, уже не позволяет сидеть и ничего не делать. Хочется всегда что-то делать. На следующий сезон я попытаюсь выйти на новый уровень и вернуться к соревнованиям», - заявила Загитова в документальном фильме для японского телевидения.