Военнослужащие Эстонии, США и Литвы совершат наблюдательный полет над Россией

Цель наблюдательного полета — зафиксировать развитие российских военных объектов. Для этого будет использован шведский самолет, камера которого будет фотографировать представляющие интерес объекты.

Договор по открытому небу (Open Skies Treaty) — часть механизма обеспечения безопасности и углубления доверия между странами, входящими в Организацию по безопасности и сотрудничеству (ОБСЕ), его цель — создание прозрачности, безопасности и доверия между государствами. Более узкой целью договора является сбор информации о военных силах и военной деятельности.

Договор определяет порядок проведения наблюдательных полетов над присоединившимися к договору государствами и сбора информации посредством наблюдения с воздуха. В договоре перечислены процедуры и права принимающей и инспектирующей сторон, а также обязательства при выполнении полета.