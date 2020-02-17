Пн, 17.02.2020
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  • Жительница Сааремаа позволила мошенникам обмануть ее почти на 15 тысяч евро

Жительница Сааремаа позволила мошенникам обмануть ее почти на 15 тысяч евро

Kelm nõrutab ohvri tühjaks.

ФОТО: Elnur Amikišijev/Panthermedia

На прошлой неделе в полицию обратилась жительница острова Сааремаа  с жалобой на то, что интернет-мошенники выманили у нее примерно 14 800 евро, пишет Postimees.

62-летней женщине предложили кредит на выгодных условиях, для получения которого она должна была перечислить различные суммы на иностранные счета. Женщина не получила обещанный кредит и потеряла деньги, сообщил пресс-секретарь Ляэнеской префектуры.

Веб-мошенники обманывали свою жертву на протяжении почти целого года. Полиция начала уголовное производство для расследования инцидента 14 февраля.

Полиция напоминает в связи с этим случаем о том, что к  инвестиционном предложениям, которые обещают быструю прибыль, следует относиться с повышенной осторожностью и ни в коем случае не передавать таким лжемаклерам свои личные данные, включая номера ID-карты, PIN-коды, и т.д.

Полиция отмечает, что любые инвестиции и заимствования подразумевают заключение договора, поэтому обязательно знакомьтесь с условиями договора и обращайте внимание на любые дополнительные расходы. Не делайте перевод, пока вы не проверили историю конкретной компании.

Если вы получили такой вызов, немедленно завершите звонок, заблокируйте номер и сообщите в Департамент полиции и погранохраны по номеру 6123000. Если вы понесли ущерб, обратитесь в полицию.

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