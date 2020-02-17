Жительница Сааремаа позволила мошенникам обмануть ее почти на 15 тысяч евро

62-летней женщине предложили кредит на выгодных условиях, для получения которого она должна была перечислить различные суммы на иностранные счета. Женщина не получила обещанный кредит и потеряла деньги, сообщил пресс-секретарь Ляэнеской префектуры.

Веб-мошенники обманывали свою жертву на протяжении почти целого года. Полиция начала уголовное производство для расследования инцидента 14 февраля.

Полиция напоминает в связи с этим случаем о том, что к инвестиционном предложениям, которые обещают быструю прибыль, следует относиться с повышенной осторожностью и ни в коем случае не передавать таким лжемаклерам свои личные данные, включая номера ID-карты, PIN-коды, и т.д.

Полиция отмечает, что любые инвестиции и заимствования подразумевают заключение договора, поэтому обязательно знакомьтесь с условиями договора и обращайте внимание на любые дополнительные расходы. Не делайте перевод, пока вы не проверили историю конкретной компании.